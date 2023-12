A Magyar Turisztikai Ügynökség közleménye szerint közel 10 százalékkal több foglalást adtak le a magyarok a karácsonyi hétvégére, mint tavaly. Ez összesen 213 ezer vendégéjszakát jelent. Ebben a számban benne vannak a külföldi turisták is, idén 63 ezren érkeznek hozzánk az országhatáron túlról karácsonyozni, legfőképp Budapestre.

A hazai utazók között a vidéki helyszínek a népszerűbbek az ünnepek alatt. A leglátogatottabb turisztikai térségek között szerepel a Balaton, a vasi fürdővárosok és Budapest környéke, a kedvenc települések pedig Hévíz, Bük és Sárvár lettek. Úgy tűnik, egyre többen szavaznak a kényelmes karácsonyra, a szálláshelyek közül a legkeresettebbek a 4 és 5 csillagos hotelek, ahová a foglalások 68 százaléka érkezett.

Megkérdeztünk néhány vasi hotelt az ünnepi foglalásokról. Az egyik sárvári wellness hotel értékesítési igazgatója, Horváth-Takács Gabriella elmondta: közel 100 százalékos a foglaltságuk a karácsonyi napokra, de a két ünnep között is már csak pár szabad szobájuk maradt. Az ünnepi időszakban minimum 3 éjszakára foglalható náluk hely. Körülbelül 1 hete érdeklődtünk, akkor 80 százalék os a kihasználtságnál jártak a december 31-ei éjszakát illetően, de még tartott az értékesítés, nagy valószínűséggel ez azóta tovább nőtt.

Vigh-Guttmann Barbara, az egyik neves bükfürdői Sales és Marketing igazgatója megosztotta velünk, náluk is szinte az utolsó szobák értékesítése zajlik, telt ház közeli kihasználtságra számítanak. Hozzátette, nem csak a karácsony kiemelt ebben az időszakban, hisz sokan otthoni környezetben szeretnek ünnepelni, de ezt követően kihasználják azt az előnyt, hogy a szállodában ők lehetnek a vendégek és kipihenhetik a készülődéssel járó fáradalmakat. - A két ünnep közötti időszakra szinte még nagyobb is az érdeklődés, így ott is már csak nagyon korlátozott kapacitásokkal rendelkezünk. - fejtette ki.

A szilvesztert elsősorban szállással egybekötve, 3 éjszakás tartózkodással értékesítik, ilyenkor a spa élmények mellett 2 különböző szilveszteri gálavacsorával, neves fellépőkkel, élőzenével, a kisebb vendégeknek kézműves foglalkozásokkal, gyermekprogramokkal is készülnek.

Tömböly Tímea, az ugyancsak büki szálloda igazgatója is válaszolt lapunk megkeresésére. Kifejtette, bár szentestére is jó foglaltsággal bír a büki szálloda, egyértelműen december 25-én érkeznek a legtöbben karácsonyozni hozzájuk, a vendégek pedig jellemzően 3-4 napig tartózkodnak a hotelben. Többségük belföldről érkezik, de a környező országokból – Ausztriából, Csehországból, Németországból és Szlovákiából – is vannak foglalásaik. A szilveszter náluk is már szinte telt házas, az iskolai szünetben pedig megugrik a családosok száma, a legkisebb vendégeket két héten át mindennap gyermekanimációval várják.

Kíváncsiak voltunk olyan vármegyei szállodák ünnepi foglalásaira is, ahol nem elérhető wellness szolgáltatás. Szombathelyen is van ilyen. A szálloda vezetője, Horváth Gábor elmondta, a karácsonyi időszakban 60 százalékos telítettséggel működnek. Olyan vendégek érkeznek hozzájuk nagyrészt, akik karácsonyi családlátogatásra jönnek Szombathelyre, 2-3 éjszakára. A két ünnep között is ez a szám jellemző, jórészt szintén családok és párok szállnak meg náluk. December 31-ére a hotel közel 70 százaléka foglalt már, a városba érkező szilveszterezők szállnak meg itt, náluk egy napra is lehet foglalni. Kiemelte, jellemzőek a last minute foglalások ebben az időszakban, tehát ez a szám minden bizonnyal növekedni fog.

Szintén wellness részleg nélkül működik az az őrségi panzió, ami nem nyit ki az ünnepi hétvégén. – December 27-én nyitunk ki újra. A szilveszterünk már 100 százalékban foglalt, nagyrészt párok és baráti társaságok töltik itt az év utolsó napját. Ez a tendencia egyébként az összes megkérdezett szálláshelynél jellemző, Karácsonykor és két ünnep között magasabb a gyerekes családok aránya, szilveszterkor alacsonyabb – osztotta meg velünk Molnár-Mersitz Ágnes, a panzió ügyvezetője. Ez a tendencia egyébként az összes megkérdezett szálláshelynél jellemző, Karácsonykor és két ünnep között magasabb a gyerekes családok aránya, szilveszterkor alacsonyabb. Összegzésként elmondható, hogy valóban egyre nagyobb arányban választjuk a szálláshelyen töltött karácsonyi élményt, főként ha az wellness részleggel is rendelkezik.