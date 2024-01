A Turizmus Konjunktúra Index (tki) decemberben mínusz 6 ponton állt, értéke 2 ponttal nőtt az év utolsó hónapjában, ezzel jelentősen, 16 ponttal meghaladja az egy évvel ezelőtti értékét.

A mutató értéke azt jelzi, hogy az ágazat szereplői helyzetüket enyhén romlónak érzékelik. A szálláshely szolgáltatásban csökkent az index, míg a vendéglátásban enyhén, az egyéb turisztikai szektorban jelentősen emelkedett.

A szálláshely-szolgáltatás indexe 2023 tavasza óta trendjében csökkenő, decemberben éppen a szeptemberi szintre süllyedt, míg a vendéglátás decemberi enyhe konszolidációja ellenére érdemi javulást már közel egy éve nem tud felmutatni - írták.

Az elemzésben kiemelik: jelentős javulás tapasztalható a 2023. decemberi tki index és az egy évvel korábbi érték összevetésével. Igaz ez a szektor mindhárom alszektorára, azon belül legnagyobb mértékben az egyéb turisztikai szektorra, valamint minden méretű cégre (főként a 3-5 fős cégekre), de érvényes a tki index mindegyik alindexére is, ezek közül legnagyobb mértékben a működési költségek megítélése javult.

A felmérés szerint decemberben a turisztikai cégek 31 százaléka jelezte, hogy a következő 3 hónapban várhatóan emelni fogja szolgáltatásának árát, 67 százalékuk nem változtat az árakon, míg csökkentést 2 százalék jelzett. A turisztikai cégek 25 százaléka a közelmúltban is emelt árat, és a közeljövőben is emelni fog, ez az arány 8 százalékponttal nőtt novemberhez képest.

A következő három hónapban az előző év azonos időszakához képest a szállásadók 23 százaléka növekedést, 33 százalékuk visszaesést vár a vendégéjszakák számában. A vendéglátásban működők közül 17 százalék számít a vendégforgalom növekedésére az előző év azonos időszakához képest, 33 százalékuk pedig visszaesést vetít előre. Az egyéb turisztikai szektorban működők 45 százaléka vár ügyfélforgalom-növekedést az előző év azonos időszakához képest, 10 százalékuk pedig visszaesést prognosztizál - közölte a szakszövetség.

A VIMOSZ a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvánnyal és a GKI Gazdaságkutató Zrt.-vel közösen havi gyakorisággal méri a turizmusban a konjunktúra várható alakulását, és publikálja a Turizmus Konjunktúra Indexet, a piac és a közvélemény számára biztosít információt a közeljövőben várható trendekről.