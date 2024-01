Új viszonyok jellemzik a vasi ingatlanpiacot- ez a tapasztalata az általunk megkérdezett szakértőnek. Zsigmond Balázs, a Duna House szombathelyi franchise partnere elmondta: az értékesítések és a vevők száma is csökkent tavaly, ugyanakkor sokat javult a tranzakciók minősége. Most tényleg az van jelen a piacon, aki venni, illetve eladni akar. Újdonság az is, hogy bár az ingatlanárak alapvetően nem csökkentek, megjelent az alku a piacon: a meghirdetetthez képest egyes ingatlantípusoknál 3-5 százalékkal olcsóbban kelnek el az ingatlanok a vármegyében.

A szakérő tavaly ősszel úgy nyilatkozott: bár az előző évekhez képest jelentősen visszaesett a kereslet, ez nem azt jelenti, hogy nem cserélnek gazdát ingatlanok. Most úgy látja: az utolsó negyedévben már kiegyensúlyozott volt a piac, ahogy csökkentek a banki kamatok, a hitelezés is megindult. - Aktívan, a megszokottnál erősebb forgalommal zárta a tavalyi esztendőt az ingatlanpiac. Az év végi hajrának köszönhetően így országosan elérte a 90-110 ezret a tranzakciók száma az évben, ráadásul a december a harmadik legerősebb hónap volt az évben, pedig hagyományosan a leggyengébb időszakok közé tartozik - fogalmazott Zsigmond Balázs.

Hozzátette: Budapesten és vidéken egyaránt a Babaváró korosztálynak is nevezett 30-40 év közöttiek aránya volt a legmarkánsabb a vevők között. Várhatóan az idén is fókuszban lesznek az első lakásvásárlók - húzta alá a szakértő. Szerinte az újragondolt otthonteremtési támogatásoknak köszönhetően jelentősen javulhat az első ingatlanukat megvásárló családok helyzete. Az új CSOK Plusz, és a megemelt Falusi CSOK és Babaváró támogatásoknak köszönhetően az eddigieknél nagyobb segítséget kapnak a családok, amelyhez egy kedvezőbb önerőszabály is párosul, hiszen elég mindössze 10 százalékot előteremteni ahhoz, hogy lakásvásárlásba kezdjenek a fiatalok. A CSOK Plusz támogatást 80 millió forintos ingatlanértékéig vehető igénybe, ráadásul az ingatlanvásárlásuk ekkora vételárig továbbra is illetékmentes lesz.

Zsigmond Balázs szólt arról is, a hitelezés egy jobb kamatkörnyezetben kezdi az évet, ennek köszönhetően Vasban is erősödhet az ingatlanpiac. Elsősorban az élethelyzetből adódó vásárlások emelkedésére számít, de mivel a banki kamatok csökkennek, a befektetők is visszatérnek a piacra. - A gazdaság felé erősödő bizalom, a csökkenő kamatpálya és az önkétes kamatplafon bevezetése is mind-mind pozitív üzenet azoknak, akiknek muszáj pénzügyi segítséget igénybe venniük - fogalmazott, majd megjegyezte: a sokrétű részletszabályok miatt várhatóan emelkedik a pénzügyi szakemberhez fordulók száma is. Mindezek hatására másfél-két évnyi stagnálás után újra emelkedhetnek az ingatlanárak, a szakember éves szinten néhány százalékos drágulásra számít.