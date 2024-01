Korábban lapunk is beszámolt róla, a vasi Borhi András az első hivatalos növényvédelmi drónpilóta Magyarországon. A szakember szerint a technológiának helye van a magyar agráriumban, de meg kell várni, amíg a hatóság és a szakemberek befejezik a kísérleteket, megállapítják a hivatalos gyakorlatokat. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Vas Megyei Területi Szervezete Borhi András kezdeményezésére és a Kamara elnökségének egyöntetű támogatásával, 2023. augusztus 15-én közös állásfoglalást kezdeményezett a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a Légügyi Felügyeleti Hatóság felé, amelyben a permeteződrónok használatával kapcsolatos kérdések megválaszolását kérték.

Megjött a válasz

A kezdeményezésre 2024. január 3-án érkezett meg a válasz. A közös állásfoglalás létrejöttét több szempontból is lényeges lépésnek, mérföldkőnek tartja a szakember.

– A permeteződrónok használatának jogszabályi háttere az EUban és Magyarországon egyaránt rohamosan fejlődött az elmúlt években, ugyanakkor rengeteg a félinformáció, nem megfelelő a tájékoztatás és félrevezető tévhitek keringenek a téma kapcsán, főként a mezőgazdasági felhasználással kapcsolatban – fogalmazott. Az állásfoglalás hivatalos szövege szakmai berkekben hetek alatt bejárta az országot, a dokumentum világosan lefekteti a drónos kijuttatásra vonatkozó követelményeket.

A Vas vármegyei Borhi András az első hivatalos növényvédelmi drónpilóta Magyarországon. Kezdeményezésére e hónap elején országos állásfoglalás született a permeteződrónok alkalmazása ügyében

– Ha ilyen tartalom nem található az adott növényvédő szer engedélyokiratában, akkor az a szer nem juttatható ki. Jelenleg egyfajta növényvédő szer engedélyezett Magyarországon permetező drónra a meggy-, cseresznye- és diókultúrában. Emellett még termésnövelő anyagok kijuttatása lehetséges drónnal: ide tartoznak a lombtrágyák, növénykondicionálók, esetleg mikrobiológiai készítmények – hangsúlyozta a szakember, aki lapunknak beszélt arról is: növényvédő szer drónos kijuttatása esetén kötelező a növényvédelmi szakirányítóval való szerződéskötés.

Naplót kell vezetni

Mindezek mellett számos engedélyt kell beszereznie, feltételnek kell megfelelnie és kötelező képzésen kell részt vennie annak, aki drónpilóta akar lenni. Sorolta: többek között ilyen a zöld könyv, azaz a „Növényvédőszer-felhasználó” tanfolyam teljesítése, A1/2/3 képzések, a speciális képzés. Pilóta nélküli légi jármű irányítói igazolvány kiváltása, permeteződrónpilóta-képzés, a NÉBIH-nyilvántartásban való szereplés. Ezután a műveleti engedély birtokában a pilótának be kell jelentkeznie a vármegyei kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályhoz és a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarához is, amennyiben szolgáltatást is végez.

Borhi András megemlítette a légtérhasználati engedélyekre vonatkozó szabályokat és a kijuttatási terv fontosságát is. E szerint a légi növényvédelmi kezeléseket adott évre előre meg kell tervezni és benyújtani a kormányhivatalhoz, amely elkészítése a növényvédelmi szakirányító (növényorvos) feladata, és az első tervezett repülés előtt legalább 30 nappal kell elkészíteni. A légi növényvédelmi tevékenységet megelőző munkanap 9 óráig be kell jelenteni a vármegyei kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának, ez is a növényvédelmi szakirányító feladata.

Fontos továbbá az adott munkafeltételeket a repülési naplóban rögzíteni, és azt az egyéb dokumentumokkal együtt 3 évig megőrizni. A permeteződrón időszakos (3 éves) műszaki felülvizsgálatra kötelezett, a növényvédelmi drónpilóta pedig jelenleg 2 évente vizsgával záruló továbbképzést köteles teljesíteni. A későbbiekben ezt várhatóan 5 évre emelik.

Hamar megvan a baj

– Mindez a biztonságot szolgálja. A drón esetében sokkal magasabb koncentrációjú a permetlé, tehát nagyobb hatóanyag-tartalmú permetcseppek juttathatók ki így, ezért a megfelelő védőeszközök használatára még fokozottabban figyelni kell. Fontos az is, hogy mivel nem közvetlenül a növénykultúra felett történik a kijuttatás, hanem néhány méterrel felette, így az időjárási körülményektől és a hozzáértés hiányától függően megnövekedhet az elsodródás veszélye. Ennek pedig – például egy gyomirtó, vagy a napraforgó szárítására használatos szer esetében – súlyos pusztító, illetve környezetterhelő hatása lehet. Meg kell várni, amíg a hatóság és a szakemberek befejezik a kísérleteket – magyarázta a szakember, aki minden gazdálkodót és permeteződrón-pilótát türelemre kér. További részletek a Vas megyei Növényvédelmi Kamara honlapján olvashatók: www. vmnk.hu.