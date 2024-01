A vasi folyamatok ezúttal eltértek az országostól, ott ugyanis a 2022-es évhez képest 2,3 százalékos csökkenés figyelhető meg az álláskeresők számában. A statisztikából kiderül az is: decemberben a nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 4,6, a munkavállalási korú népességhez mért relatív ráta pedig 3,6 százalékos értéket mutatott. A legalacsonyabb értékekkel továbbra is Győr-Moson-Sopron vármegye rendelkezett. Vas vármegyében az előbbi érték 3, az utóbbi 2,4 százalék volt – ezek az adatok továbbra is kedvezőbbek az országos átlagnál.

Száznegyvenkilenc pályakezdő

A vármegyére vonatkozóan közölték: a nyilvántartásba először belépők száma 111, a pályakezdőké 149, a nyilvántartásból kilépők száma 630 volt. Az álláskeresési járadék összege pedig átlagosan 192 025 forint volt.

Több most az üres álláshely

Az előző két hónaphoz képest emelkedett a bejelentett üres álláshelyek száma Vasban, így összesen 2301 munkahely közül válogathattak az érdeklődők. Ebből december végére 1634 maradt továbbra is betöltetlen december végéig. Az országban összességében 123,4 ezer álláslehetőség állt rendelkezésre decemberben, amelyből a hónap végére 78,9 ezer maradt üres.

Nullás települések Vasban

A településsoros adatokat is közölte a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat. E szerint négy nullás település van Vasban, azaz nincsen álláskereső Horvátlövőn, Kemenesszentmártonban, Ólmodon, Veleméren. A relatív mutató – a nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség százalékában – több településen, többek között Acsádon, Balogunyomban, Bozsokon, egy százalék alatt maradt.

Álláskeresők a városokban

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által közzétett adatsorból kitűnik továbbá az is, hogy Szombathelyen 1125, Szentgotthárdon 83, Sárváron 230, Kőszegen 141, Körmenden 172, Celldömölkön pedig 186 a nyilvántartott álláskeresők száma.