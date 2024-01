Mint arról tegnap beszámoltunk: országjárása részeként látogatott Vas vármegyébe, Szombathelyre Navracsics Tibor. Ennek során a Megyeházán találkozott a Vas Vármegyei Kormányhivatal vezetőivel és a járási hivatalok vezetőivel is. Az egymást követő egyeztetéseken végig vele volt Vámos Zoltán főispán.

Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke irodájában fogadta a minisztert és Czunyiné dr. Bertalan Juditot, az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztost. Utóbbi közösségi oldalán egy videót is megosztott Vas vármegyei látogatásáról.

A jó egyórás munkamegbeszélésen részt vettek Ágh Péter és V. Németh Zsolt államtitkárok is.

Vasi útfejlesztések is szóba kerültek

- Megtisztelő, hogy ismét Vas vármegyében köszönthettük Navracsics Tibort, aki azt a most alakult új minisztériumot vezeti, amely felel - többek között - a közigazgatásért, az önkormányzatokért. Mindezek tekintetében bőven volt miről beszélni, de kapcsolódási pontot ad számunkra az is, hogy a tárca a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének koordinálásban is részt vesz - tájékoztatta lapunkat Ágh Péter.

- Az M86-os főút Szombathely-Körmend közötti szakaszának fejlesztését, a vasvári elkerülőt és a 8-as főút autóúttá való fejlesztését is említettem a megbeszélésen - mondta el érdeklődésünkre V. Németh Zsolt, hozzátéve: a kistelepülések szennyvíztisztításának megoldását is szorgalmazta. Szintén a vasi infrastrukturális beruházások fontossága mellett érvelt a tanácskozáson Majthényi László. A vármegyei közgyűlés elnöke kérdésünkre a fentieken túl még a 84-es főút felújítását említette, amiről szó esett, és amit közösen szorgalmaztak.

Navracsics Tibor a Megyeháza Tinódi-termében találkozott Nemény Andrással, Szombathely polgármesterével. Egyebek között a Szombathely által felhasználható pályázati forrásokról egyeztettek - tudtuk meg a városvezető közösségi oldaláról.

Az ELTE SEK megkerülhetetlen Szombathely jövője tekintetében

- Nemcsak a közigazgatás időszerű kérdéseire kerestük a választ, hanem a területfejlesztés lehetséges kitörési pontjaira is. Eléggé világosnak tűnik, ahhoz, hogy Szombathely ismét a térség vezető szereplőjévé váljon, új vezetésre, új dinamikára, új célokra van szükség - ezt már a nap végén tartott sajtótájékoztatóján mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter, aki az ELTE Savaria Egyetemi Központjába is ellátogatott. - A területfejlesztési politika szereplői között az önkormányzatok, a kormányhivatal, a járási hivatalok mellett a felsőoktatási intézmények azok, amelyek még meghatározó szerepet játszhatnak - húzta alá, hozzátéve: a nagytérségi központokban, legyen szó akár Szegedről, Miskolcról, Zalaegerszegről, mindenhol megtalálható egy-egy olyan felsőoktatási intézmény, amely nemcsak a szó szoros értelmében vett felsőoktatásban játszik meghatározó szerepet, de a területfejlesztési koncepciók kidolgozásában is. Navracsics Tibor azért találkozott Lenkai Nóra rektori biztossal, hogy átbeszéljék, hogyan tudna a jövőben a Savaria-campus hozzájárulni ahhoz, hogy Szombathely is betölthesse azt a küldetését, amely földrajzi fekvéséből, hagyományaiból, fejlettségéből adódik - tudtuk meg.

Navracsis Tibor miniszter az ELTE Savaria Egyetemi Központba is ellátogatott, ahol Lenkai Nóra rektori biztossal találkozott

Forrás: VN/Facebook

A Savaria-campus vezetése partner az együttműködésben

- Nem volt előzmény nélküli az egyeztetésünk, hiszen korábban Navracsics Tibor és Czunyiné dr. Bertalan Judit közösen tartott az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna területén belül működő felsőoktatási intézmények vezetői, képviselői számára egy az együttműködésüket elősegítő munkamegbeszélést - ezt már Lenkai Nóra mondta el kérdésünkre. A ELTE SEK portfóliója mellett az egyeztetésen szóba kerültek azok a mérföldkövek, ahol a területfejlesztési koncepcióhoz csatlakozhat az ELTE SEK. - Miniszter úr megerősítette, a területfejlesztési koncepció nem működhet az egyetem nélkül, így ezekről a kérdésekről is egyeztettünk - tájékoztatott Lenkai Nóra.