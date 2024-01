Milyen a vállalkozói hangulat 2023 végén Vas vármegyében?

Az energiaválság és az infláció mellett a megrendelések elmaradása és/vagy csökkenése is sújtotta a kis- és középvállalkozásokat országosan, ami a vasi vállalkozásokat ugyanúgy érintette. De most már kijelenthetjük, hogy a magyar vállalkozások válságállósága és szívóssága erősebb, mint gondoltuk, legalábbis a VOSZ tagsági körében. Köszönhető ez annak, hogy a Covid-időszak alatt és után többségük olyan szervezeti és üzleti átalakításokat hajtottak végre, és a Széchenyi Kártya Program finanszírozása révén úgy tudtak erősödni, hogy növelni tudták hatékonyságukat, így a háború okozta válságot már felkészültebben vették. Felméréseink alapján azt kell mondanunk, hogy láthatóan sajnos egyre többen nyúlnak hozzá az elmúlt időszakban ezekhez a tartalékokhoz, de ennek ellenére továbbra sem gondolkodnak a munkaerő elbocsátásában. A jelenlegi feszes munkaerőpiaci körülmények között még mindig érdemesebbnek látják megtartani a jó munkaerőt kevésbé prosperáló időszakban is, mint későbbiekben hosszú hónapokat veszíteni az új munkaerő megtalálásával és betanításával. Az üzleti hangulatot a VOSZ Barométer első három negyedéves számai is jól mutatják. Harmadik negyedévben jó hír, hogy nem csökkent tovább a második negyedévhez képest, ami jó jelnek tekinthető. Januárban érkező negyedik negyedéves felmérések alapján láthatóvá válik a teljes éves állapot. Fontos információ lesz a VOSZ tagjai között végzett felmérés, hisz ezen vállalkozások versenyképesebb, aktívabb üzleti tevékenységet végzők közé tartoznak, így az ő véleményük és hangulatuk a gazdasági fejlődés és termelékenység fontos mutatója.

Ha összehasonlítjuk a 2008-as gazdasági válságot a mostanival: a kkv-k szempontjából milyen fontos különbségeket állapíthatunk meg?

A 2008-as gazdasági válsággal összehasonlítva várhatóan hosszabb kilábalási időszakkal számolunk. A válság természeténél fogva piaci átrendeződést, úgymond egyfajta piaci tisztulást is hoz minden esetben magával, de egyben új lehetőségeket is teremt. A lehetőség ez esetben úgy értendő, hogy a megszokott rutint, technológiákat, módszereket mindenképp javasolt átgondolni és változtatni ott és azon, ahol szükséges. Most már egyre jobban láthatóvá vált, hogy az alternatív energiaforrások használata és a digitalizáció megkerülhetetlen mind a gazdasági szereplők, mind a egyének számára. Ezáltal az energiaszektorban – pl. alternatív energia kivitelező cégek - lehetnek nyertesek, de egy ilyen változó környezet, az infláció és a bizonytalanság minden szektort megtépáz. Az üzleti folyamatok digitalizációját pedig már nemcsak európai előírások és szabályozások segítik, hanem a kormányzat is törekedik az adminisztráció egyszerűsítésére, gyorsítására és segítésére. Azok a vállalkozások, amelyek végrehajtják a folyamataik digitalizációját, számokban mérhető előnyökre tesznek szert.

Hogyan segíthet a VOSZ ebben a helyzetben?

A VOSZ érdekképviseleti és érdekvédelmi tevékenységén túl a mostani helyzetben megnőtt a jelentősége a közösségépítési funkciónak és a vállalkozások számára nyújtott szolgáltatásoknak is. A Széchényi Kártya Program a vállalati hitelezés egyik kulcsfontosságú terméke. Jelentős mérföldkő az idei évben útjára bocsátott a VOSZPort szolgáltatásunk, mely a vállalkozások folyamatainak digitalizációjában nyújt kézzel fogható segítséget. A VOSZPort röviddel az indulása után is nagy népszerűségre tett szert, amelynek alapfunkcióit a vállalkozások ingyenesen vehetik igénybe, így éves szinten jól látható összeget tudnak más területek fejlesztésére fordítani. Fokozottan vagyunk jelen saját szervezésű és társszervezeteink által tartott fórumokon, rendezvényeken, ahol lehetőség nyílik konzultációra, kapcsolatok építésére. A jelen gazdasági helyzetben megnő az ilyen jellegű közösség értéke és fontossága, hisz a megfelelő információáramlás, egymás támogatása és az együttműködés szükséges a nehéz helyzetből való kilábaláshoz.

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium is számít arra a kapcsolatrendszerre, ami a VOSZ-nál elérhető. A szervezettel is született egy megállapodás annak érdekében, hogy növeljék a kkv-k tudását, kompetenciáit, a vállalkozói kedvet ösztönözzék. Milyen programokban, lehetőségekben érhető ez tetten helyi szinten, a VOSZ Vas vármegyei szervezeténél?

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium égisze alatt és támogatásával stratégiai együttműködési szerződések aláírására került sor az IFKA és a VOSZ között, melynek célja a kkv-k tudásának növelésén túl az aktuális támogatási programok népszerűsítése és elérésének segítése. Például a VOSZPort digitális vezérlőpultot használó vállalkozások számára külön regisztráció nélkül elérhetőek az IFKA által meghirdetett programok, a támogatási csomagokra való jelentkezések pár kattintással elvégezhetőek. Továbbiakban együttműködünk a Magyar Fejlesztésösztönző Irodával, melynek célja, hogy a közvetlen európai uniós források pályázati folyamataiban segítse a magyar vállalkozásokat. A vasi VOSZ irodába nemcsak a Széchenyi kártya igénylése miatt érdemes bemenni, hanem vállalkozásfejlesztési és kapcsolatépítési kérdésekkel, sőt javaslatokkal kapcsolatosan is. 2023-ban elkezdtük és 2024-ben pedig nagy lépésekben folytatjuk a vármegyei irodák szolgáltatásainak bővítését a vállalkozásfejlesztési, tanácsadási területeken. Ehhez várjuk a tagság véleményét is.

Mekkora erre az igény a vasi vállalkozók részéről? Vagy inkább úgy képzeljük el, hogy azokkal a VOSZ kopogtat a vállalkozóknál?

Kétségkívül a VOSZ szolgáltatásainak ismertsége növelésében még van fejlődési potenciál, melyen továbbra is töretlenül dolgozunk. A szövetség zászlóján továbbra is első helyen szerepel a vállalkozások segítése és érdekeinek képviselete. A fő és legjobban ismert szolgáltatásunk a Széchenyi Kártya Program, a legtöbb vállalkozás az igénylési folyamat alatt találkozik velünk. Vasban talán a szájról szájra hagyomány működik továbbra is a legjobban. A bizalom a jó példákon keresztül épül. Ezt a bizalmat a VOSZ 35 éve szolgálja, amely a munkánk eredményességét is mutatja. Az elmúlt években a VOSZ oroszlánrészt vállalt a Széchenyi-kártyák közvetítésében.

Őrzi-e töretlen népszerűségét ez a forgóeszközhitel? Mennyien éltek a lehetősséggel Vasban 2023-ban?

A kormány döntése értelmében 2024-ben is a 2023-ban érvényes feltételek és termékstruktúra marad érvényben, azaz a Széchenyi Kártya Program továbbra is a futamidő végéig fix, 5 százalékos nettó ügyfélkamat mellett biztosít forrást a hazai kkv-k számára. A kormány határozata szerint mintegy 1.400 milliárd forintnyi kötelezettségvállalásra nyílik lehetőség, az alábbi termékstruktúrában: Széchenyi Kártya Folyószámlahitel és ezen belül Széchenyi Turisztikai Hitel, Széchenyi Likviditási Hitel, Széchenyi Beruházási Hitel és ennek részét képező Agrár Széchenyi Beruházási Hitel, Széchenyi Lízing, Széchenyi Mikrohitel, Széchenyi Kártya Klasszik (újonnan nem igényelhető), valamint az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók.

A Széchenyi Kártya Program már több mint két évtizede segíti a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási szükségleteinek kielégítését. 2023-ban minden eddiginél több támogatást fizettek ki a kedvezményezettek számára, így többletforrások biztosítása is szükséges. A kormány arról döntött, hogy a támogatásokra rendelkezésre álló forrásokat további 40 milliárd forinttal bővíti. A program a mai napig népszerű és sikeres a vállalkozások körében, indulása óta eddig összesen 440 ezer vállalkozásnak nyújtott segítséget, mintegy 6100 milliárd forint értékben. A 2023 elején elindult Széchenyi Kártya Max+ keretében eddig közel 42 ezer kérelem került befogadásra, 1700 milliárd forint értékben, amelyből közel 1000 milliárd forintnyit tesz ki a leszerződött ügyletek állománya. A források legnagyobb mértékben a kereskedelem, a gépjárműjavítás, az építőipar, a feldolgozóipar, a műszaki tevékenység, továbbá a szállítás és raktározás ágazatokba irányulnak. Vas vármegyében a folyószámlahitel a legjellemzőbb finanszírozási forma. 2023 november közepéig összesen 603 igénylést adtak be a vármegyében, és kihelyezésre került 12 milliárd forint.