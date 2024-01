Az adataik szerint az utolsó pillanatokban is többen, főként külföldről döntöttek úgy, hogy Magyarországon köszöntik az újévet, a külföldi beutazókhoz köthető szálláshelyi forgalom szilveszterkor 27 százalékkal haladta meg a 2022-es adatokat.

Kiemelik: tavaly december 24. és 26. között 130 ezer vendég összesen 243 ezer vendégéjszakát töltött hazánkban. A nemzetközi turisták 25 százalékkal és a magyarok is 18 százalékkal több éjszakát pihentek otthonuktól távol ebben az időszakban, utóbbiak háromnegyede szállodában. Így a szálláshelyek bevételei is várakozáson felül alakultak, vidéken például 23 százalékkal tudták növelni a bevételeiket. Az év utolsó napjaiban még ennél is több, 216 ezer szilveszterező töltötte meg a szálláshelyeket, amelyek forgalma ezalatt 20 százalékkal haladta meg az előző év számait. Ezen belül a belföldi szállásforgalom 15 százalékkal, a külföldi pedig 27 százalékkal nőtt 2022-höz képest.

A karácsonyozók elsődleges célpontja a főváros volt a közlemény szerint, ahol főként olasz, görög és német turisták ünnepeltek, illetve ugyancsak olaszok, valamint németek és franciák szilvesztereztek a legtöbben. A vidéki szálláshelyeket a külföldiek közül az Ausztriából, Csehországból és Németországból érkezettek népesítették be az ünnepnapok alatt, az óévtől viszont románok, csehek és osztrákok búcsúztak legtöbben Budapesten kívül.

Arról is tájékoztattak, hogy a mobilcella adatok alapján egyértelmű utazási motivációt jelentenek a karácsonyi vásárok. A Vörösmarty tér és környéke látogatottsága például az előző évhez képest 32 százalékkal ugrott meg az ünnepi időszakban. 2023-ban a 2022-es adatokhoz viszonyítva két és félszer több brit turista érkezett azért, hogy megnézze a karácsonyi vásárokat.

Vidéken a Balaton, a Mátra-Bükk, Debrecen és térsége, valamint Bük-Sárvár volt a leglátogatottabb, karácsonykor éppúgy, mint szilveszterkor. Az ötödik legkeresettebb úti cél karácsonykor Szeged és térsége, míg az óévbúcsúztatásnál Tokaj és Nyíregyháza volt. A települések közül a fürdővárosok emelkedtek ki: Budapesten kívül Hévíz, Hajdúszoboszló, Zalakaros, Bük, Sárvár és Eger volt a legnépszerűbb - közölte az MTÜ.