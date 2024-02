Mintegy 232,9 ezer álláskereső szerepelt a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat regiszterében januárban. Ez mintegy 10 ezer fővel kevesebb az előző év azonos időszakának adatához viszonyítva, ugyanakkor 3,5 százalékos növekedést jelent az előző hónaphoz képest. Vasban 4241-en kerestek hivatalosan munkát az év első hónapjában, ez 2023 ugyanezen időszakához viszonyítva 1,4; az előző hónaphoz képest pedig 8,7 százalékos emelkedést jelent. Az adatokból kitűnik az is: a nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 3,3 százalék – szemben az országos 4,8 százalékos értékkel. A legalacsonyabb értékekkel Győr-Moson-Sopron vármegye rendelkezett, de a kedvező munkaerőpiaci mutatókkal bíró területek között említik Budapest, Pest, Csongrád-Csanád, Komárom-Esztergom, Vas, Fejér és Veszprém vármegyét is. Januárban 196 új munkahelyet jelentettek be Vasban, így 1830 üres álláshely állt rendelkezésre – ebből a hó végéig 221 helyet töltöttek be.