– Nehéz évek vannak mögöttünk: koronavírus, évszázados aszály, a szomszédban kirobbant háború nyomán megugró energia- és inputárak, infláció, az ukrán gabona és más termékek dömpingje, piaci anomáliák. Egyikre sem lehetett felkészülni, ezért folyamatosan azon dolgoztunk, hogy segítsünk tagjainknak megtalálni a lehető legjobb válaszokat a kihívásokra – ezekkel a gondolatokkal kezdte előadását Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Érintette az új közös agrárpolitika megváltozott szabályrendszerét is, amely jelentős adminisztratív terhet ró a gazdatársadalomra, majd kiemelte: – A megerősített falugazdász-hálózattal ott leszünk, ahol szükség lesz ránk. Győrffy Balázs szólt a júniusi európai parlamenti választások tétjéről is. – Arról is döntünk, hogy az agráriumot értő, támogató vagy azt hátráltató csoportok kerülnek-e többségbe. A németországi események és az Európa-szerte kirobbanó gazdatüntetések jól mutatják: az EU agrárpolitikája egy zsákutca.

Együtt kell élni az ukrán importtal

– A világ az ukrán háború és az arra adott hibás, átgondolatlan uniós válaszok hatására pillanatok alatt megváltozott. Nincs kétség afelől, hogy hosszú távon meg kell tanulnunk együtt élni az ukrán import okozta piaci problémákkal. A túlélés záloga az alkalmazkodás – szögezte le az elnök, majd részletezte: a termelést diverzifikálni kell alternatív, új szántóföldi növények termesztésével, és érdemes megfontolni a forgatás nélküli talajművelést. Elengedhetetlen a gazdálkodói együttműködés erősítése, a termelésbiztonság javítása vízmegtartással és öntözéssel, továbbá nagy lehetőségeket látnak az agrárdigitalizációban, illetve a speciális termékek előállításában is.

Európa kijózanodása, visszatérés a normálishoz

– Történelmi pillanatoknak vagyunk tanúi. Ami most Nyugat-Európában történik, az „Európa kijózanodása, visszatérés a normalitáshoz” – fogalmazott Nagy István agrárminiszter, reagálva a legfrissebb hírekre. Majd így folytatta: a magyar kormány ebben a nehéz helyzetben a gazdák mellé állt, tavaly mintegy 1300 milliárd forintnyi támogatást fizetett ki számukra. Beszédében külön kiemelte és követendő példának nevezte a Vasban folyó munkát. – Itt a bizonyíték, hogy van megoldás. Itt is vannak nyilván nehézségek, de a mentalitás, a hozzáállás más. Látjuk az eredményeket: hihetetlen, de valós számok. Tudományos alapon kockáztattak, és sikerült. Sikerült továbbá közösséggé kovácsolni a vasi gazdákat – mondta. Nagy István agrárminiszter szerint minden tudásunk, akaratunk és erőnk megvan ahhoz, hogy 2030-ra Európa első három agrárgazdasága között legyünk.

Megtartunk mindent, ami bevált

– Tíz évvel ezelőtt, amikor elindultunk, körülnéztünk a világban és az országban, és megnéztük, merre kell továbbmenni. Sikerrel jártunk. Most is ezt az utat szeretnénk járni – fogalmazott dr. Pusztavámi Márton, a NAK vasi elnöke. Hozzátette: – Megtartunk mindent, ami bevált, kezdve a Buzadoki szolgáltatástól a fajtakísérleteken át a Szója Assistance szolgáltatásig, de sebességet váltunk: jön a genetikai, táplálási, szolgáltatási offenzíva. A cél a költségek csökkentése és a bevételek növelése. Az ünnepélyes eredményhirdetésen elhangzott: Vas élen jár a búza- és szójatermesztésben. A búzatermesztési versenyt 11,49 tonna/hektáros eredménnyel a hegyfalui Vizi Márton nyerte. Második helyen a sitkei Gaál Kristóf végzett 11,14 tonnás hozammal. A harmadik Horváth Attila, aki a nádasdi területen 10,64 tonnás hozamot ért el hektáronként. Varga Krisztián 5,6 tonnás eredménnyel nyerte a szójatermesztési versenyt, a képzeletbeli dobogó második fokára a Zonker Kft. állhatott fel 5,5 tonnás eredménnyel, a harmadik pedig holtversenyben Horváth László Márton és Szeifert Gábor lett – ők 5,3 tonnás hozamot értek el hektáronként.