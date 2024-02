A szó szoros és legpozitívabb értelmében folyik az élet az ELTE Savaria Egyetemi Központ aulájában csütörtök kora délután: kártyázó és beszélgető csoportok, előadásra siető hallgatók, könyvekbe temetkező fiatalok. Nem sokkal később, egy ajtóval beljebb Lenkai Nóra, az ELTE rektori biztosa köszöntőjében meg is jegyzi: sokat dolgoztak azért az ELTE-hez való csatlakozásért, és sokat tettek azután is, hogy a szombathelyi intézmény megőrizze helyét az ország felsőoktatási térképén. Úgy tűnik, sikerült - több száz fővel emelkedett a hallgatói létszám, bizonyos szakokra többszörös a túljelentkezés, joggal büszkék lehetnek a gépészmérnökképzésre (ezt Szombathely adta az ELTE-nek), miközben ellátják sporttudományi szakemberekkel a régiót. Lenkai Nóra szólt arról is, a fenntarthatóság ma már a mindennapjaink része, az egyetem fenntarthatósággal foglalkozó szervezete pedig 2008 óta működik. Megtiszteltetésnek tartja, hogy otthont adhatnak a neves szakemberek részvételével megrendezett konferenciának, amelyre több oktató és hallgatói is jelezte részvételi szándékát - az online és a virtuális térben egyaránt.