Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Arnaud Deboeeuf, a Stellantis globális gyártásért felelős elnökhelyettese ma bejelentette, hogy – évi 630 ezer darab kapacitással – elektromos autókba szerelhető villanymotor gyártása indul el a szentgotthárdi üzemben.

A bejelentéssel párhuzamosan fontos hír, hogy 10 millió eurós K+F projekt is indul, amelynek köszönhetően a fejlesztő központ erősítése is megvalósul. 110 új munkahelyet is teremtenek a vasi városban.

-Nekünk, szentgotthárdiaknak nagyon fontos hír, hogy ezzel egyidejűleg megmarad a belsőégésű motorok gyártása is, így a szentgotthárdi Opel gyár – történjen bármilyen változás az autógyártásban – már két erős stabil lábon fog állni hosszú éveken keresztül. Tudjuk jól, hogy ezt a projektet sokan szerették volna magukénak tudni, így külön büszkének kell lennünk azért a kétéves munkáért, amit a szentgotthárdi gyárvezetés véghez vitt. De különösképpen köszönet jár a gyár dolgozóinak, akik kiváló teljesítményükkel bizonyították a Stellantis igazgatótanácsának, hogy ezt a projektet csak Szentgotthárd kaphatja

- mondta a beruházás kapcsán Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere.

V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő is jelen volt a sajtótájékoztatón, amelyen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette a nagyszabású szentgotthárdi beruházást.

A képviselő kiemelte: ha az ipartörténeti jelentőségnek lenne fokmérője, akkor Szentgotthárd komoly értéket tudhatna magáénak. A város ipari gyökerei régre nyúlnak vissza, nagynevű kaszagyár, óragyár és dohánygyár is működött a településen. Ez hosszú távra meghatározta a térség munkakultúráját, így nem véletlen, hogy a rendszerváltás után az Opel autógyár is Szentgotthárdot választotta.

A mostani, 45 milliárd forint összértékű beruházáshoz 10 milliárd vissza nem térítendő támogatást nyújt a Magyar Kormány. Száztíz új munkahely jön létre, Szentgotthárd az elektromobilitási stratégia fontos állomása lesz, elkezdődik az elektromos motorok gyártása, emellett kutatásfejlesztési és tesztelési tevékenységet is végeznek majd.

-Biztos vagyok abban, hogy a befektető nem bánja meg a beruházást, hiszen szorgalmas, szakértelemmel bíró munkaerőt talál a térségben. Az önkormányzat szerepe rendkívül nagy, hiszen évek óta biztosítja és fejleszti az infrastrukturális, közlekedési és képzési hátteret. A Tudományos és Technológiai Park címmel is rendelkező Szentgotthárdi Ipari Park a város és a nemzetgazdaság szempontjából is kulcsfontosságú területi egység, ezt felismerte az önkormányzat, ennek tudatában dolgozik, építkezik

- fűzte hozzá a képviselő.