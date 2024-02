Nemény András polgármester vagyonnyilatkozatában nincsenek szembetűnő változások az előző évhez képest: továbbra is felerészben egy családi ház tulajdonosa és ugyanazzal a VW Passat személygépkocsival jár. Magyar Állampapírban megtakarítása 1 millió 404 ezer forint. Befektetési jegyben 4 millió forintot, készpénzben 2 millió forintot, bankszámlán 5 millió 235 ezer forintot tart. Más szerződés alapján 500 ezer forint pénzkövetelést tüntetett fel a mostani nyilatkozatában. Kölcsöne, tartozása nincs. Polgármesterként 1 millió 300 ezer forint az illetménye (egy részét felajánlja jótékony célra), költségtérítésként 175 ezer forintot kap. Továbbra is 50 százalékban tulajdonosa az Ynos Kft-nek, a Nemény Bt-ben pedig 16 százalékos tulajdonosi részesedése van kültagként.

A szombathelyi alpolgármesterek illetménye bruttó 1 millió 200 ezer forint körül mozog, amiből havonta mintegy bruttó 300 ezer forintot jótékony célra ajánlanak fel – ezt mindannyian szerepeltették vagyonnyilatkozatukban. Költségtérítés címén 175 ezer 500 forint jár nekik – ezt is megtudtuk a dokumentumokból.

Kevesebb amerikai dollárja van Horváth Somának

Horváth Soma alpolgármester vagyonnyilatkozatában feltűnő, hogy amerikai dollárban tartott megtakarítása – amihez öröklés útján jutott – jelentősen megcsappant 2024-re. Míg 2023-ban több, mint 50 ezer amerikai dollárt – forintra átszámítva több, mint 18 millió forintot – tüntetett fel, addig 2024-ben már „csak” mintegy 35 ezer USD – majdnem 12,5 millió forintnak megfelelő – összeg szerepel az általa jegyzett iratban. Autót nem vett, és ingatlanvagyonában sem akadtunk változásra. A pótlapot is igénylő felsorolásban balatongyöröki üdülő, szombathelyi lakások, üzlethelyiségek is szerepelnek, azoknak hosszú évek óta részben vagy egészben tulajdonosa öröklés vagy ajándékozás útján. Takarékban elhelyezett megtakarítása némiképp növekedett, csaknem 1,3 millió forintra, készpénzben pedig 1 millió forintot tart, mással szembeni pénzkövetelése 2 millió 950 ezer forintra változott. Hitele nincs. Az Ében 2002 Kft.-ben továbbra is 50 százalékos tulajdonos.

Bokányi Adrienn tanácsnok megtakarításai ezzel szemben gyarapodtak: bankszámlán már 12 millió forintot, készpénzben 4 millió 250 ezer forintot tart. Hitele neki sincs, és továbbra is a 2021 nyarán vásárolt Ford Mondeoval jár.

Németh Ákos állampapírba tett jelentős összeget, lakást vett

Egy 49 négyzetméteres szombathelyi társasházi lakást vásárolt tavaly októberben Németh Ákos tanácsnok. A vagyonnyilatkozatából ugyanakkor eltűnt egy családi ház, aminek kizárólagos tulajdonosa volt. Szemet szúrt még: megtakarításai között állampapírban csaknem 18,8 millió forintot tüntetett fel. Ez 2023 januárjában még nem szerepelt vagyonnyilatkozatában. Készpénzben 1 millió forintot és 6500 eurót tart. Autója nincs, házastársával közös hitele – amit 2021-ben 20 éves futamidővel vettek fel – több, mint 39 millió forintra rúg. A Vasivíz Zrt. felügyelőbizottságának elnökhelyetteseként havonta 89 ezer forintot kap.

Koczka Tibor továbbra is szünetelteti foglalkozását. Képviselői juttatása mellett a Féhe Nkft-nél FEB-tag havi 45 ezer forintért. Készpénzben 500 ezer forintot tart, tartozása nincsen, mint ahogy pénzintézeti követelése sincs. Megtakarításait részvényekben, befektetési alapokban őrzi, változatlanul a 2017-ben vásárolt Mazda CX5-sel jár és egy gencsapáti ház felét tulajdonolja.

Jól keres a Szova stratégiai igazgatója

Kopcsándi József havi bruttó jövedelme a Szova Nzrt. stratégiai igazgatójaként 927 ezer 300 forint. Emellett vizsgáztatással is foglalkozik, alkalmanként 50 ezer forintot kap. Pénzintézettel szembeni tartozása 2,5 millió forint, bankszámlán 6,9 millió forintot, devizában pedig mintegy 4,5 millió forintnak megfelelő összeget tart. Egy 1,8-as hybrid Toyota Corolla Sedant lízingel 2021 óta.

Autót vett Kelemen Krisztián és Tóth Kálmán is

Kelemen Krisztián tavaly vásárolt egy 2010-es évjáratú Peugeot 308-as típusú autót, miközben megtartotta Yamaha robogóját is. Készpénzben 1,5 millió, bankszámlán 900 ezer, lakástakarék-pénztárban mintegy 1,3 millió forintja van. Jelzáloghitelt is feltüntetett: 3,4 millió forint értékben. Saját cégében havi bruttó 50 ezer forintot keres, a Prenor Kft. feb-tagjaként még havi 112 ezer 700 forintot kap bizottsági elnöki és képviselői juttatása mellett.

Egy 2014-es Toyota Aurist vásárolt tavaly Tóth Kálmán frakcióvezető, emellett megvan még 2000-es évjáratú Ford KA típusú személygépkocsija is, amihez 2021-ben jutott adásvétel útján. Továbbra is felerészben az övé egy 144 négyzetméteres szombathelyi családi ház. A Savaria Városfejlesztési Kft. projektmenedzsereként nettó 230 ezer forintot keres, emellett kosárlabda játékvezetésért alkalmanként 30 ezer forintot kap. A Telenor Magyarország Zrt. ingatlan bérbeadás jogcímén évente egyszer nettó 440 ezer forintot fizet Tóth Kálmánnak.

Ingatlanja továbbra sincs, üzembentartóként 2023 áprilisában ugyanakkor egy 2006-os Volkswagen Eos 2,0 Tdi típusú autóhoz jutott Szuhai Viktor. A DK politikusa visszafizette mintegy másfél millió forintos hitelét, egy magánszeméllyel szemben továbbra is 4 millió forint a követelése, készpénzben már 2 millió forintja van – ez is kiolvasható az iratból. Mint ahogy az is: továbbra is 25 százalékos tulajdonosa egy szlovák kft-nek, amit úgy hívnak, LaSantee Network s.r.o.

Czeglédy Csaba a felesége Fiat 500-asát használja

Czeglédy Csaba továbbra is öt szombathelyi lakóingatlan tulajdonosa, azokhoz 2008 és 2011 között jutott. Autója nincs, nyilatkozata szerint felesége Fiat 500-asát használja. A Czeglédy és Társai Ügyvédi Irodában bruttó 200 ezer forintért irodavezető, osztalékként 2,4 millió forintot vett fel. Követeléseként - más szerződés alapján - 420 millió forintot és 4,5 millió forintot tüntetett fel. Kezesként hitelintézet felé a tartozása 235 millió forint. Eltűnt viszont a magánszeméllyel szembeni 4 millió forintos tartozása a tavalyi nyilatkozatához képest.

Horváth Attila kocsit bérel, László Győző nevén még mindig Honda van

Továbbra is a 2021-ben vásárolt, 140 négyzetméteres szombathelyi családi ház tulajdonosa 4/10-ed részben Horváth Attila. Az általa kitöltött dokumentum szerint nincsen autója, bérelt gépjárművet használ. Pénzintézeti számlakövetelés változatlan az előző évihez képest: 15 millió forint. Hitele 2024 elejére 5,5 millió forintra csökkent. Vagyontárgyai közül kiemelte az 1896-os kiadású Magyar Jogi Lexikont. Vagyonnyilatkozatából eltűnt Red Gufo Kft., amiben 45 százalékos tulajdoni aránya volt. Tavaly már jelezte, a cég végelszámolás alatt állt, más gazdasági társaságban nincsen érdekeltsége a DK politikusának.

Szombathelyi családi házat, garázst, egy bozsoki 871 négyzetméteres beépítetlen területet, fertődi gyepet, legelőt és erdőt, továbbá egy kemeneskápolnai ingatlant is szerepeltetett vagyonnyilatkozatában dr. László Győző, aki azoknak részben vagy egészben tulajdonosa. Ebben sincs változás, mint ahogy abban sem, hogy nevén egy 2009-es Honda Accord típusú személygépkocsi szerepel. Arról, hogy a Momentum szombathelyi elnöke időnként miért jár Volvoval, itt írtunk korábban.

A Sierra-Invest Kft.-ben továbbra is 10 százalékos tulajdoni részesedése van. Készpénzben 4,5 millió forintot, bankszámlán 600 ezer forintot tart. Tartozása neki sincs.

Kiskertekbe fektették a pénzt a fideszes képviselők

Egy 3467 négyzetméteres „kertet, községi mintateret” vásárolt Szombathelyen tavaly Illés Károly frakcióvezető – tudtuk meg vagyonnyilatkozatából. A politikus régóta tulajdonol Velemben egy ingatlant. Szombathelyen két társasházi lakásban bír haszonélvezeti joggal, egy családi háznak kizárólagos tulajdonosa, egy másikban ¼ részt tulajdonos, utóbbihoz öröklés útján jutott. Továbbra sincs autója, 2016-os BMW K1600 GTL típusú motorkerékpárját még 2022-ben vette. Tavaly is már megvolt, idén is szerepeltette a 8,7 millió, a 19 millió és 11 millió 36 ezer forint névértékű állampapír-megtakarításait, emellett az Opus Nyrt-nél, a Nutex Nyrt-nél is őrzi részvényeit. A Bonitas Alapnál mintegy 2 millió forintot, bankszámlán forintban mintegy 1,8 milliót, devizában mintegy 2,2 millió forintnak megfelelő összeget tart. Az Országgyűlés Hivatalánál havi bruttó 550 ezer forintért dolgozik, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. felügyelőbizottsági tagja.

Hosszúperesztegen vásárolt 31 négyzetméteres ingatlant tavaly Sátory Károly. Megvan még a szombathelyi külterületen fekvő 1090 négyzetméteres területe is, szombathelyi 100 négyzetméteres háza, Várpalotán 69 négyzetméteres (szülői) lakása is. A Reményik-iskola igazgatója Suzukival jár, és 1 millió forintot tart állampapírban, emellett rendelkezik OTP-részvényekkel is. Kölcsöne nincs, igazgatóként jövedelme csaknem bruttó 900 ezer forint.

Horváth Gábor tavaly 8 millió forint babaváró kölcsönt vett fel, emellett 4 millió forint Prémium Magyar Állampapír, 3 millió forint Magyar Állampapír, 8,3 millió forint nyugdíjbiztosítási és 850 ezer forint egészségpénztári megtakarítással is rendelkezik. Civilben karbantartó műszerészként dolgozik bruttó 326 ezer forintért.

Ajándékozás útján jutott egy 67 négyzetméteres szombathelyi társasházi lakáshoz 2023-ban dr. Kecskés László. A képviselő továbbra is 50 százalékos tulajdonosa egy 49 négyzetméteres szombathelyi lakásnak és egy 140 négyzetméteres családi háznak. Toyota RAV4 típusú autóval jár, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház osztályvezető főorvosaként havi bruttó 3 millió 250 ezer forintot plusz 637 ezer forintot kap a vagyonnyilatkozat szerint. Értékpapír-megtakarítást is feltüntetett, annak névértéke 186 millió forint, a csomag felerészt az övé.

Vagyonnyilatkozatukban nincs szembetűnő változás

Melega Miklós képviselő vagyonnyilatkozatában nincsen komoly változás az előző évihez képest: egy szombathelyi családi házban 50 százalékos tulajdonos, egy Opel Zafira tulajdonosa, amit még 2005-ben vett. Az MNL Vas Vármegyei Levéltárának igazgatójaként bruttó 720 ezer forintot keres, hitele mintegy 2 millió forintra rúg. Bankszámlán 730 ezer forintot, állampapírban, államkötvényben és kincstárjegyben pedig 3,3 millió forintot tart.

Putz Attila képviselő a saját cégében dolgozik ügyvezetőként, 471 ezer 250 forint a havi bruttó jövedelme. Nevén egy 2006-os Nissan Note típusú autó van, egy szombathelyi családi ház 50 százalékos tulajdonosa.

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária képviselő két szombathelyi lakásban továbbra is haszonélvezeti jogosultsággal rendelkezik, egy társasházi 59 négyzetméteres lakásnak 2/5 részben tulajdonosa és egy családi háznak kizárólagos tulajdonosa. Egy Opel Mokkát használ, megtakarításait – amikhez örökség útján is jutott – főként állampapírban tartja, mintegy 16,2 millió forint értékben. Egyéni ügyvédként havi bruttó 600 ezer forintot keres.

Ágh Ernő képviselő továbbra is számos erdővel, réttel és gyümölcsössel rendelkezik a megye több pontján, azokhoz még 80-as, 90-es években jutott. Befektetési jegyben 3,5 millió forintot tart, gépkocsi nincs a tulajdonában.

Lendvai Ferenc frakcióvezető-helyettes vagyonnyilatkozatában sem akadtunk változásra az előző évhez képest: Renault Kadjar autóval jár, továbbra is három szombathelyi és egy balatonmáriafürdői ingatlanban tulajdonos. Civilben a Kisalföldi Agrár Ágazati Képző Központ ügyvezetőjeként dolgozik.