Lapunk is többször foglalkozott a témával: úgy tűnik, végleg megpecsételődött a szombathelyi Styl sorsa.

Még 2021 júniusában kötött bérleti szerződést két ingatlanra vonatkozóan a szombathelyi önkormányzat és a Styl Trade Kft. A ruhaipari cég neve időközben megváltozott, az önkormányzat helyébe pedig ingatlankezelőként a Szova Nzrt. lépett – ez is kiderül a közgyűlés elé került előterjesztésből. A ruhaipari cég bérleti díj- és közös költség tartozása az önkormányzat felé mintegy 16,5 millió forint, hátraléka a Szova felé 2024. január végéig mintegy 3,5 millió forintra rúgott.

Az ingatlankezelő tájékoztatásából megtudtuk azt is: a bérelt ingatlanban a még ott maradt készárut raktározzák, az egész gyárépületet egy ember felügyeli. A villanyt már korábban kikapcsolták, a rendszerből a vizet leürítették.

Az előterjesztésben olvasható az is: „Az ismertetett állapotok alapján valószínűsíthető, hogy csőd- vagy felszámolási eljárás lefolytatására kerül majd sor, ahol önkormányzatunk a hitelezői igényét a fent nevesített tartozásokra be fogja nyújtani, azonban ennek megtörténtéig is indokolt a fenti körülmények miatt a bérleti szerződés azonnali hatályú, rendkívüli felmondása”.

A közgyűlés február végi döntésével felhatalmazta arra Kovács Cecíliát, a Szova NZrt. vezérigazgatóját, hogy a felmondással kapcsolatos intézkedéseket megtegye.