– Amikor feltesszük a kérdést, hogy milyen fejlesztésekre van szükség, az útfejlesztések általában a top 3-ban vannak – kezdte Dömötör Csaba, aki a közösségi oldalán számolt be arról, úton van, mindig számot vet arról, hogy az adott térségben milyen fejlesztések valósultak meg a mostani kormányzás alatt.

Úton vagyok Vas vármegyébe, ahol szembeötlő az, hogy milyen sok útfejlesztés valósult meg, ha a kormányzás egészét nézem, akkor 280 milliárd forint értékben készültek beruházások

– vetett számot, amelyet a Magyar Nemzet idézett. A parlamenti államtitkár kiemelte, a mostani a kormányzás alatt valósult meg a gyorsforgalmi összeköttetés Budapest és Szombathely között, de M80-as néven Körmend és Rábafüzes között is van egy gyorsforgalmi útszakasz, nagyjából 30 kilométeres, van rajta egy több mint 500 méteres völgyhíd, amivel tehermentesíteni lehetett a településekre nehezedő forgalmat. – Illetve több mint 300 ezer facsemetét ültettek, hogy érvényesüljenek a fenntarthatósági szempontok – fűzte hozzá.

– Szentgotthárd környékén is jelentős útfejlesztési beruházások zajlanak az ipari parkkal összefüggésben, aminek azért is van nagy jelentősége, mert nemrég a Stellantis bejelentette, hogy további 45 milliárd forintos beruházással bővíti a kapacitását.

– A Stellantishoz tartozik az Opel-gyár, és a tervek szerint 2026-tól elektromos autókba is gyártanak itt motorokat. Ebből is látszik, hogy ebben a válságok tépázta időszakban is zajlanak a beruházások, épül az ország – összegezte Dömötör Csaba.