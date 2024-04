Tavaly ősz óta stabilan havi félmillió körül alakult a vármegye- és országbérletek eladási adata, ám a korszerűsített tarifarendszer ösztönző hatása márciusban 33 százalékkal növelte a jegy- és bérletértékesítést a februári számokhoz viszonyítva. Ha csak a hónap eleji vásárlási csúcsot vesszük figyelembe, akkor március és április első hét napjában 60-80 ezer vármegye- és országbérlettel többet váltottak, mint február azonos időszakában.

A tarifarendszer első havi tapasztalatai azt mutatják, hogy az utazási szokásokra is kihatnak az újdonságok: az InterCityket januárhoz képest 162 ezerrel, februárhoz képest 152 ezerrel többen választották márciusban.

A bevezetés óta eltelt kicsivel több mint 11 hónap alatt pedig immár 6,1 milliónál is több fogyott a vármegye- és országbérletekből.

A korábbi bonyolultabb kedvezményrendszer jelentős egyszerűsödése és kiterjesztése (65 helyett 20 típusra csökkent a kedvezménykategóriák száma, amelyeket ugyanakkor a korábbinál több utas és kedvezőbb feltételekkel vehet igénybe, így például nőtt azoknak a száma, akik ingyenesen utazhatnak), illetve a jegy- és bérlettermékek körének átalakítása révén sokkal könnyebben érthető és elérhető lett az utazás annak a mintegy 3,5-4 millió utasnak, akik rendszeresen vagy alkalmanként a közösségi közlekedést választják.

Egyszerűsödtek a kedvezményre való jogosultság igazolásához szükséges dokumentumok. A családok pedig hónapról hónapra akár több 10 ezer forintot takaríthatnak meg az új tarifarendszer előnyeinek, kedvező árazásának köszönhetően.

Tavaly ősz óta stabilan havi félmillió körül alakult a vármegye- és országbérletek eladási adata, ám az új tarifarendszer ösztönző hatása – az intenzívebb hóeleje bérletvásárlási időszak figyelembe vételével – április első hetéig 33 százalékkal növelte a bérleteladásokat a február számokhoz viszonyítva. Az új rendszerben megmaradt kétfajta bérletből, azaz a vármegye- és országbérletekből március 1-jétől április 7-ig már mintegy 1,2 milliót váltottak utasaink, ezeknek továbbra is kétharmadát teszik ki a vármegyei változatok. Az a hóeleji vásárlásokból látszik, hogy csak március és április első hét napjában is 60-80 ezer vármegye- és országbérlettel többet váltottak, mint február azonos időszakában. A már ismert és bevált vármegye- és országbérletekből, valamint az új Magyarország24, Vármegye24 napijegyekből, továbbá a szintén új kerékpár és kutya országbérletekből március 1-7-ig 335 ezret, illetve április 1-7-ig 323 ezret váltottak a közösségi közlekedést használók - közöte a MÁVcsoport.

A vármegye- és országbérletekből a tavaly májusi bevezetésük óta összességében már több mint 6,1 millió fogyott. A legnépszerűbb a kedvezményes, 1890 forintba kerülő országbérlet, melyből 1,7 milliót vásároltak az ennek használatára jogosultak (fogyatékossággal élők, tanulók stb). A kedvezményes vármegyei változatokból 1,8 milliót vettek utasaink.

A napon belüli akár többszöri utazást, átszállást leegyszerűsítő, kedvező árú Vármegye24 és Magyarország24 napijegyekből is már 120 ezret váltottak; ez is bizonyítja, hogy sokak számára kényelmesebb, ha egyetlen jeggyel elintézhetik az egynapos (24 órán belüli) utazást akár vonattal, busszal vagy HÉV-vel utaznak.

Bővült azon települések köre, ahol helyi közösségi közlekedésben is érvényesek az új díjtermékeink. Zalaegerszeg, Esztergom és Budapest után április 1-jétől a Volánbusz érdi helyi vonalain (738-as és a 746-os) is felhasználható utazásra az országbérlet, a Pest vármegyebérlet, a Pest Vármegye24 és a Magyarország24 napijegy. Érden bővült az ingyenes utazásra jogosultak köre is.

Azzal tehető még kényelmesebbé a jegyváltás, ha nem kell pénztárhoz fáradni és sorban állni. Ennek tudatában már a jegyvásárlók fele dönt az önkiszolgáló lehetőségek – a MÁV app, az ELVIRA vagy az automatáink, illetve a BKK online felületei – mellett. Ezek közül is az értékesítés ötöde zajlott a legkényelmesebb módon, azaz néhány kattintással a MÁV appban.