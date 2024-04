Márciusi virágzásra nem emlékszik, és az elmúlt esztendők fényképes dokumentumait végignézve nem is talált ilyenre példát – meséli Vajkovics Balázs növényvédelmi szakmérnök, a Vas Vármegyei Növényvédelmi Kamara elnöke, miközben Zanat határában a repceföld felé tartunk. A sárga virágok derékig érnek, de az Őrségben például az itteninél is szebbek, magasabbak a növények. Gyökerestül kihúz egyet, a szárat félbevágja – színe egységes, tartása is van, egészségesnek tűnik. A szakember úgy tapasztalja, vármegyeszerte elégséges volt a szárormányos elleni védekezés, a növénynek azonban még sokat kint kell aludnia a betakarításig. – Nagyon résen kell lenni, érdemes az egyes táblákat egyenként átvizsgálni. A különböző fajták különböző érési szakaszban vannak – hangsúlyozza Vajkovics Balázs, aki idén elhúzódó virágzásra számít. Ez a várható termésre nézve jó, a növényvédelem szempontjából azonban további figyelmet és pontosságot kíván. Elmagyarázza: a fénybogár a zöld-sárga bimbókra veszélyes, két hete kezdődött a betelepülésük, akkor védekeztek is ellene.

Forrás: Cseh Gábor

Ilyenkor elvileg már csak segíti a beporzást, de a kevésbé kinyílt bimbókban még tehet kárt. Közben számítani kell már a becőormányos megjelenésére is, amely kevésbé látványos, de annál nagyobb kárt tud okozni a termésben. Jövő héten pedig várhatóan gombaölő kezelésre is szükség lehet. Az imputanyagok drasztikus áremelkedése miatt ott spórolnak a gazdák, ahol tudnak. A kamara elnöke szerint az idei esztendő vízválasztó lesz, a tápanyaghiány kezd megmutatkozni a növényeken. A folyamatot gyorsítja, hogy a sok csapadék miatt azok egy része kimosódik. Tapasztalataik szerint sokan bórból is kevesebbet használnak, mint amennyire a növénynek szüksége lenne, erre utal például a gyökér nyaki részén látható feketedés.

Forrás: Cseh Gábor

Korábban többször írtunk róla, a használható növényvédő szerek listájának fokozatos szűkülése miatt többen hagytak fel a repcetermesztéssel. Vajkovics Balázs rámutat: a repce olyan előveteményt csinál a kalászosoknak, amit máshogy nem lehet pótolni. Előnye az is, hogy viszonylag jól tűri a szárazságot. Igaz, egyelőre bőven van még nedvesség a talajban, csak a túl korán jött nyár meg ne bosszulja magát. A drasztikus lehűlés megviseli és visszaveti a fejlődésben a repcét. Hamarosan kiderül az is, milyen hatása van annak, ha valaki gabonára gabonát vet, de a terméscsökkenés borítékolható. A repce ára most egyébként – a tavalyihoz viszonyítva – jó. Mivel Európa-szerte egyre kevesebben termesztik, kurrens növénnyé válik.