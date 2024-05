Kisebb-nagyobb lépésekben folyamatosan fejlődik a város ipari parkja – mondta Básthy Béla polgármester, aki felidézte: az első ütemben közmű- és úthálózatot alakítottak ki a területen, mintegy 840 négyzetméteren végeztek útépítést, több mint 300 folyóméter vízvezeték és 290 méter szennyvízvezeték épült, valamint megújult a közvilágítás. A korábban kihasználatlan szociális épület tetőszerkezetét cserélték, szigetelést kapott az épület, újak a nyílászárók, korszerű a fűtés. Belső felújításra, részleges akadálymentesítésre és parkolók kialakítására is jutott az összegből. Két, minden igényt kielégítő terület most is várja a vállalkozásokat.

A kormány megelőlegezi a fejlesztést

A beruházás folytatódik: két vállalkozás befogadására alkalmas épületet alakítanak ki a TOP Plusz Programban, mintegy 270 millió forintból.

Sokmilliárd forint érkezett fejlesztésre az elmúlt években Kőszegre. Ez a beruházás azt bizonyítja, nem csak a város, de a vezetőség szemlélete is megújulóban van: hiányoznak az iparból származó bevételek, ezen igyekeznek változtatni - mutatott rá köszöntőjében Kondora Bálint, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke. Hozzátette: a TOP Plusz Programban azért folytatódnak a fejlesztések, mert a kormány a hazai büdzséből megelőlegezi a szükséges összegeket. Remélhetőleg rendeződik a Brüsszellel szembeni harc és ténylegesen is megnyílnak a pénzcsapok.

A gazdaságfejlesztés egyben városfejlesztés

Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője érdeklődésünkre úgy fogalmazott: - Az elmúlt években sokat tehettünk azért, hogy Kőszeg megújuljon. Azzal, hogy vállalkozások számára biztosítanak betelepülési lehetőséget, úgy fejlesztik a várost, hogy egyben a gazdaságot is fejlesztik. A város érdekében továbbra is együtt kell dolgozunk az itt élőkkel, hogy Kőszeg tovább épülhessen, ezért június 9-én mindenkit arra bátorítok, hogy támogassa Básthy Béla polgármester urat és csapatát.

Stampf Ervin tervező mutatta be a látványterveket, amelyek szerint a közös udvar gazdasági, raktározási funkciókat is betölt majd, továbbá nyolc férőhelyes parkolót alakítanak ki. Az épület tetőfelülete alkalmas lesz napenergia fogadására is.

Itt vannak a konkrét tervek