Akkor, és joggal azt hisszük, felrobbantottuk az internetet. Pedig csak egy ártatlan kérdést tettünk fel: Szívesen fizet az önkiszolgáló kasszánál?

Imádom...nagyon gyorsan kijutok, és nem kell tétlenül várnom... azóta sokkal többet futok be pl.: a Lidlbe ... és pillanatok alatt kint vagyok... persze ez akkor jó, ha nem havi nagybevásárlásról van szó...

Igen, mert sokkal gyorsabban kijutok a boltból!

Mindig csak ott. Nagyon szeretem.

Nem, a pénztárosokra szükség volt, van és lesz! Fontos a munkájuk, értünk dolgoznak!

Nem! Pénztárosokra szükség van, fontos a munkájuk!

Igen, legalább nem kell elkapkodnom az árut mivel úgy dobálják. Tisztelet a kivétel.

Igen. Szeretem, hogy tudom mit veszek, S én magam húzhatom le az áru kódját. Mindig kártyával fizetek. Azt hiszem ez a fejlődés útja. Csodálkozom, hogy ennyi elmaradott gondolkodású ember van, akik nem haladnak a korral, nem hogy örülnének, hogy önállósodhatnak.

Szívesen fizet az öniszolgáló kasszánál? Ez volt a kérdés

Ez volt a rövid kivonat a válaszok közül: Szívesen fizet az öniszolgáló kasszánál?

Azt, hogy milyen további hozzászólások érkeztek, ITT lehet elolvasni:

Most pedig nézzük, milyen válaszokat kaptunk a három megkérdezett üzletlánctól.

Maczelka Márk, a Spar kommunikációs vezetője:

Az önkiszolgáló kasszák telepítésével az a célunk, hogy nőjön az áruházak kasszazónáinak áteresztőképessége és csökkenjen a fizetés miatt várakozással eltöltött idő. A vásárlói visszajelzések egyértelműen azt mutatják, hogy a várakozás sokkal kisebb terhet jelent a vevők számára, amikor önkiszolgáló kasszánál állnak sorba.

Fontos kiemelni, hogy minden olyan helyen, ahol van önkiszolgáló kassza, mellette hagyományos kasszákat is üzemeltetünk, meghagyva a választást a vásárlóknak. Olyan azonban nincsen tervbe véve, hogy egy üzletben kizárólag önkiszolgáló kasszatípus legyen csak elérhető.

Több, mint 160 üzletünkben működik önkiszolgáló kassza és a számuk országszerte meghaladja a 650 darabot. Ott, ahol működik ilyen eszköz, ma már a forgalom több mint 30 százaléka ezeken keresztül történik. Folytatjuk a telepítéseket 2024-ben is és bizonyos üzletek esetében bővítést is tervezünk, tekintettel az eszközök növekvő népszerűségére.

Az ALDI Magyarország nevében, Pákolicz Attila a Solutions Communications Kft. ügyvezető igazgatója nyilatkozott:

Az ALDI a diszkont filozófia kialakítójaként egyszerű és kényelmes bevásárlást tesz lehetővé előreválogatott szortimentjével. Ehhez a módszerhez hozzátartozik az is, hogy a kasszáknál dolgozók gyorsan és hatékonyan végzik munkájukat, ezáltal is növelve az ügyfélélményt és segítve a vásárlókat abban, hogy ne kelljen sok időt tölteniük a fizetéssel. A gyorsan működő pénztár az áruházlánc egyik megkülönböztető jegye és fontos eleme annak a kiemelkedő szolgáltatásnak, amiért a vevők az ALDI-t választják.

Az ALDI Magyarországon egyelőre nem alkalmaz önkiszolgáló kasszákat.

Természetesen a vállalat folyamatosan figyelemmel kíséri mind a fogyasztói igényeket, mind a technológiai lehetőségeket, amelyek újabb innovációra és magasabb ügyfélélmény nyújtására adnak lehetőséget, éppen ezért a nemzetközi hálózaton belül jelenleg is több megoldást tesztel a kasszák fejlesztése és a fizetés további gyorsítása érdekében. Amennyiben az ALDI megtalálja a megfelelő, Magyarországon is bevezetésre kerülő alternatívát, időben tájékoztatni fogja a vásárlókat és a sajtó képviselőit is.

A Lidl Magyarország sajtóosztályának válasza:

A Lidl Magyarország a vásárlói igényeket szem előtt tartva döntött úgy, hogy a hagyományos kasszarendszerek mellett bevezeti áruházaiban az önkiszolgáló kasszákat is, hogy megkönnyítse, egyszerűbbé és gyorsabbá tegye a bevásárlást. Jelenleg országosan az áruházak több mint felében, 110 áruházban összesen több mint 600 önkiszolgáló kassza működik, de számuk folyamatosan növekszik. Az önkiszolgáló kasszazónák a 6-8 hagyományos kassza mellett kerültek kialakításra, annak érdekében, hogy minél gyorsabban, egyszerűbben intézhessék a vásárlók bevásárlásaikat.

Az áruházlánc tapasztalatai alapján elmondható, hogy egyre népszerűbbek az önkiszolgáló kasszák, és a vásárlók már több mint 40 százaléka választja ezt a lehetőséget azokban az üzletekben, ahol önkiszolgáló kasszazóna található. Ugyanakkor a Lidl a fogyasztói igények maximális kiszolgálásának érdekében minden áruházában biztosítja a hagyományos kaszák működését is. Jellemzően az alacsonyabb darabszámú termékeket vásárlók veszik igénybe az önkiszolgáló kasszákat, így a termékbeolvasásától kezdve a fizetésig rövid, mindössze néhány percre van szükség. Az eladótérben kihelyezett kommunikációs anyagokkal is arra hívjuk fel a vásárlók figyelmét, hogy maximum 15 termék vásárlásakor használják ezt a fizetési lehetőséget, nagyobb bevásárlásra pedig javasoljuk a pénztáraknál történő fizetést.

Az önkiszolgáló kasszák kártyás vagy vegyes (kártya és készpénz) fizetési móddal üzemelnek, és olyan felhasználóbarát felülettel rendelkeznek, amelynek kezelése egyszerű. A tapasztalatok alapján elsősorban az idősebb vásárlók számára jelent némi nehézséget az önkiszolgáló rendszer használata, de a Lidl munkatársai rendelkezésre állnak és segítenek a vásárlóknak a készülékek használata során.