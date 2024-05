A 2022 és 2026 között zajló teljes beruházás mintegy 26 milliárd forintból valósul meg, amelyhez a kormány 6,7 milliárd forintos támogatást nyújt. A vállalat mintegy 12 ezer négyzetméteren új gyártóbázist hoz létre, miközben jelenlegi, mintegy 2200 fős saját állományban foglalkoztatott munkatársi létszáma 250 fővel bővül majd. Erről is beszélt az átadón Takács Balázs, a TDK Hungary Components Kft. ügyvezető igazgatója. Köszöntőjében kiemelte: nagy átalakulás előtt áll a világ- és benne Európa gazdasága, felvevőpiaca. Vállalatukról azt mondta: a következő két évben nagy kihívások előtt áll, alapjaiban tervezik átalakítani a termékstruktúrát. Ennek részeként indítják be Szombathelyen a hőmérsékletszenzor-üzletágat. Hozzátette: a tulajdonosok számára jelentős érv volt a magyar kormány hathatós segítsége abban, hogy a termékek gyártását Szombathelyre hozzák.

– Szombathely fejlődik, van jövője – ezzel nyitott dr. Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke, országgyűlési képviselő. Beszédében utalt a Galambos-cégcsoport fejlesztésére is. A két beruházás összesen 9 milliárdos kormányzati támogatást jelent a városnak.

Avatóbeszédében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rámutatott: nemcsak a világjárvány és a háború miatt volt szükség az elmúlt időszakban többször is újratervezésre, hanem amiatt is, hogy a világgazdaság vezető ágazata, az autóipar forradalmi megújuláson ment és megy keresztül. A hagyományos meghajtású autók helyét kezdik átvenni az elektromos autók – a globális autóipar minden szereplőjének euró tízmilliárdos fejlesztéseket kellett végrehajtaniuk. Magyarországra is egyre több olyan beruházás érkezik, amely már az autóipar új korszakához kapcsolódik. Mi több, a technológiai forradalomban a sor elején, az élbolyban állunk, köszönhetően annak, hogy néhány év alatt a keleti és a nyugati gazdaság találkozási pontjává váltunk, mondta. A miniszter arra is kitért: világszinten is egyedülálló, hogy a három német prémium autómárka és a világ tíz legnagyobb elektromos akkumulátorgyártó vállalatából öt egyszerre van Magyarországon. Ennek kapcsán kijelentette, az autóipar fejlődése nem lenne lehetséges, ha annak beszállítói háttéripara nem tartaná a lépést a fejlődéssel. A japán TDK nagyszabású szombathelyi beruházási programját úgy értékelte: megtisztelő, hogy a világ egyik legnagyobb elektronikai vállalata olyan termékeket állít majd itt elő, amelyeket Európában még nem gyártanak és a világ összes autógyártójának szállítanak majd. Ehhez példás együttműködés is kellett a magyar kormány és a TDK között, húzta alá. Nemzetközi jelentőségűnek mondta a beruházást, amely ráadásul megerősíti Magyarország és Japán gazdasági kapcsolatait is.