A kalászba szökkenéstől kezdve minimum 45-55 nap van hátra az aratásig. Az őszi árpát várhatóan már június 20-a körül vágják Vasban, az hogy a repce és búza érése mennyire esik majd egybe, az időjáráson múlik. Közben bőven akad más munka is: a napraforgó, kukorica, szója mostanra földbe került, de a vetés utáni állományt gyomirtózni kell, és javában zajlik a gépek felkészítése is a betakarítási szezonra – mondta a szakember.

Hasonló tapasztalatokról számolt be a többek között Náraiban gazdálkodó Zernovácz József is. - Nem panaszkodhatunk: jól mutat és elkezdett kalászba szökni a búza, eső is volt bőven – összegez. Megtudjuk: ahol a vetésforgó megkívánta, oda búzát vetett, máshova a korábbiaknál több kukorica, szója került. Zernovácz József azon kevés gazdálkodó közé tartozik, aki nem adta fel a repcetermesztést sem.

Nárai határában mintegy 13 milliméternyi csapadék hullott keddre virradóra, kellett egy nap pihenő, hogy rámehessen géppel a földre: a permetezés, gyomirtás sokat nem várhat. A korán érkezett jó idő miatt legalább két héttel előrébb jár a természet.