Korábban beszámoltunk róla, a turizmus adta a központi témáját a Haladás Sportkomplexumban rendezett konferenciának. A házigazda, dr. Hende Csaba köszöntőjében kiemelte, a turizmus fontos gazdasági ágazat, a helyieknek munkát, megélhetést biztosít.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter levélben fogalmazta meg a témával kapcsolatos gondolatait: „Óriási előrelépés, hogy az egy főre jutó GDP jelentős mértékben nőtt: míg 2010-ben az uniós átlag 65 százalékát érte el a fejlettségünk, addig mára már a 75 százalékát is meghaladja. Ehhez a turizmus is érdemben járult hozzá. Célunk, hogy ezt tovább folytassuk és 2030-ra elérjük az uniós fejlettség 90 százalékát. Ennek érdekében idén újraindítjuk, jövőre pedig tovább emeljük a gazdasági növekedés ütemét. Az év kezdete biztató volt, az első negyedévben a gazdaság és a turizmus is szép eredményeket produkált” – fogalmazott.

Majd így folytatta: „A turizmus mára a magyar gazdaság stratégiai fontosságú ágazatává nőtte ki magát, amely a GDP több mint 10 százalékát biztosítja. Közel 100 ezer szálláshelyszolgáltató, vendéglátó és attrakcióüzemeltető kkv működik az ágazatban, és mintegy 400 ezer családnak biztosít megélhetést. Itt nem állhatunk meg, 2024-re az a célunk, hogy országosan 42,8 millió vendégéjszakát regisztráljunk, amely 2023-hoz képest 2 százalékos, a 2019-es rekordévhez képest pedig 3 százalékos növekedést jelent. Reális forgatókönyv, hogy 2030-ra a turizmus GDP-hozzájárulása 16 százalékra emelkedjen, illetve 50 millióra a vendégéjszakák száma.

– Vas vármegye mind a fürdővárosokban, mind a természetközeli vidékeken óriási fejlődésen ment keresztül. Elég csak az elmúlt időszak kiemelt beruházásaira, a Sárvárt, Bükfürdőt érintő világszínvonalú fejlesztésekre gondolni. Vas vármegye Aktív Turisztikai Stratégiája pedig erős alapot biztosít az aktív turizmus további töretlen fejlődéséhez is. Az önök széles körű rálátása, napi szintű kreatív tervezési, megvalósítási tapasztalataik, javaslataik még magasabb szintre emelik hazánk világhírű turisztikai, vendéglátás területén elért eredményeit” – zárta gondolatait Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

A szakmai előadásokat Szántó Krisztina, a Magyar Turisztikai Ügynökség osztályvezetője kezdte. Ismertette: 2024 első negyedévében 2,9 millió vendég 7,1 millió vendégéjszakát töltött el az országban. Előbbi 18, utóbbi 13,7 százalékos emelkedést jelent az előző év ugyanezen időszakához mérten. Továbbra is Németország, az Egyesült Királyság, Olaszország, Csehország és Románia a legfőbb küldőpiac Magyarországon. Az első negyedévben a szálláshelyek bevétele összesen 160 millió forintot tett ki. – Minden okunk megvan a bizakodásra, nagy rá az esély, hogy az idei év új rekordot hoz a hazai turizmusban – húzta alá. Szólt arról is, 2024 első három hónapjában 147 ezer vendég 378 ezer vendégéjszakát töltött Vasban. Az emelkedés vármegyénkben az országos átlagnál is nagyobb: 27, illetve 24 százalék.

A vasi vendéglátóhelyek összesen mintegy milliárd forintos bevételt könyvelhetnek el az idei első negyedévben, ez 23 százalékkal magasabb szám az előző évinél. A statisztikából kiderül az is, 2023-ban a leglátogatottabb vasi települések sorrendje: Bük, Sárvár, Szentgotthárd. A küldő országok tekintetében nincs nagy eltérés, belföldről elsősorban Pest és Győr-Moson-Sopron vármegyéből fogadtunk turistákat.

Szántó Krisztina kitért a digitalizáció fontosságára is: a Magyar Turisztikai Ügynökség 2019 óta gyűjti és naprakész információkkal rendelkezik valamennyi szálláshelyről. Ezen adatok kielemzése is segíti a távlati tervek és célok meghatározását. A Vas Megyei Turizmus Szövetség bemutatásával kezdte előadását dr. Kondora Bálint elnök. Kiemelte, országos szinten is példaértékű az a turisztikai összefogás, amely vármegyénkben tapasztalható. Egyebek mellett szólt arról is: beérni látszik az elmúlt évek munkája, két olyan pályázatot adtak most meg, amelyekkel egyrészt a Rába-stratégia, másrészt a kerékpáros-bakancsos-lovas turizmusra építő vasi stratégia egyes elemei is megvalósulhatnak.

Dr. Kondora Bálint szerint fontos, hogy a Vas vármegyékben élőkre „helyi turistaként” tekintsünk, a vármegyén belüli mozgás jelentős eredményeket hozhat. Ezért van szükség az egységes kommunikáció mellett az egységes arculatra is. A konferencia kerekasztal-beszélgetéssel zárult, amelynek egyik fő üzenete az volt: a turizmus fejlesztése érdekében a városnak, a vármegyének és az egyetemnek együtt kell működnie. – Az oktatás a jövő alapja, ezért fontos, hogy a még rövid múlttal rendelkező turizmus–vendéglátás szak is úgy épüljön fel, hogy a hallgatók minél több gyakorlati tapasztalatot gyűjthessenek már a képzés ideje alatt – hangsúlyozta Lenkai Nóra, az ELTE SEK rektori biztosa.