Az országgyűlési képviselőt a büki gyógyfürdőben Gajda Tibor vezérigazgató, illetve Baranyai Róbert alpolgármester vezette végig. Megtekintették a felújított vizesblokkokat, a medencéket, a belső- és külső tereket. Ágh Péter a séta közben mindenre kiterjedő, átfogó képet kapott a gyógyfürdő anyagi helyzetéről, jelenéről, a tervekről.

​ Baranyai Róbert alpolgármester, Ágh Péter országgyűlési képviselő, Gajda Tibor, a gyógyfürdő vezérigazgatója.

Fotó: Ohr Tibor

- Bükfürdőn, a gyógyfürdő területén az elmúlt időszakban az elmúlt időszakban jelentős beruházások történetek – összegzett Ágh Péter, a látogatás után.

– Ilyen volt a kemping fejlesztése, a fürdő szomszédságában lévő élményközpont, a Funcity létrehozása. Ezeken túl sikerült Bükfürdő fő terét, a Termál teret megépíteni. Ez akkoriban az ország legnagyobb tájépítészeti projektje volt. Most már valóban egy közösségi térként funkcionál a városrész központja. Az is tapasztalhattuk, hogy a fürdő saját erejéből is jelentős fejlesztések valósultak meg: a szolgáltatások minőségét javították. Ha mindezekhez hozzávesszük, hogy a szálláshelyek korszerűsítésének területen 12 milliárd forintnyi beruházás történt, akkor az láthatjuk a bükfürdői városrészt az elmúlt években 20 milliárd forintos fejlesztési csomag érintette. A jövőben is azért fogunk dolgozni, hogy minél inkább kihasználva a lehetőségeket tovább fejlődjön az ország egyik legnépszerűbb fürdője.

Gajda Tibor, a Büki Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatója elmondta: tavaly decemberben kezdték el a vizes blokkok felújítását. Óriási adóssága volt ez a fürdőnek. Ezzel párhuzamosan a korszerűsítettük a szaunákat. A napokban kezdődik a 700 kilowattos napelempark létrehozása. További terv, hogy 2000 darab világítóeset energiatakarékosra cseréljék le. A felsorolt fejlesztések végösszege megközelíti az egymilliárd forintot, és saját költségvetésből fedezte.

Megtudtuk, a hároméves tervben szerepel kemping bővítése, a fákat már idén elültetik. A jövőben a fürdőben szervezhetnek ifjúsági-, és edzőtáborokat is. A Termál tér ideális helyszíne lehet egy jégpályának. Szerencsés helyzetben már idén fogadhatják a közönséget.