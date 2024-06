Országos szinten 225,9 ezren kerestek hivatalosan munkát a múlt hónapban, több mint 2,6 ezer fővel kevesebben, mint tavaly ilyenkor. Az álláskeresők száma 2023 májushoz képest 1,2 százalékkal, a megelőző hónaphoz viszonyítva pedig 2 százalékkal csökkent.

Vasban némileg más a helyzet, mert az előző hónaphoz viszonyítva vármegyénkben is tovább csökkent az álláskeresők száma, az előző év ugyanezen időszakához képest azonban 7 százalék emelkedés tapasztalható. Ehhez ugyanakkor hozzá kell tenni, a vasi értékek indig jóval az országos átlagnál jobbak voltak. Így an ez most is.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat jelentése szerint a májusban a nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 4,6 százalék volt, a munkavállalási korú népességhez mért relatív ráta pedig 3,6 százalékos értéket mutatott. A legalacsonyabb értékekkel Győr-Moson-Sopron vármegye rendelkezett, de a kedvező munkaerőpiaci mutatókkal rendelkező területek közé sorolható Budapest, Pest, Csongrád-Csanád, Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém és Vas vármegye is. Nálunk a fenti értékek 3, illetve 2 százalékon állnak.

Emelkedett a betöltetlen álláhelyek száma Vasban májusban: a 2492 rendelkezésre álló hely közül a hónap végig mindössze 287 helyet töltöttek be. VN