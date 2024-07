Ingatlanajánló 1 órája

A hét ingatlana: eladó egy családi ház Celldömölkön, ami nem csak csodás, de sok lehetőség is van benne - fotók

Ha nem akar kompromisszumokat kötni, költözzön Celldömölkre. Olyan házat találtunk, amely nemcsak csodás, de rengeteg lehetőség is van benne, ráadásul csendes, de központi az elhelyezkedése. Ha fedett teraszt akar, vagy 3 kocsival is beállna, nem akadály. Nézze meg, milyen amikor ízlés nemcsak egy vendégéjszakát tölt a felújítás során az ingatlanban, hanem oda is költözik!

Forrás: Ingatlanbazár

Celldömölk Szombathelytől 42 kilométerre, keletre, a Marcal-medencében fekszik, Sárvár 21, Pápa 31 km a várostól. A környék egyik nevezetessége az ötmillió éves Ság hegy, az egykori tűzhányó lábánál gyógy és wellness fürdő kényezteti a helyieket és a turistákat. A régió még számos természeti és kulturális kincset rejt… A belváros közelében, egy csendes mellékutcában bújik meg ez a teljes körűen, műszakilag és esztétikailag is igényesen felújított családi ház. Az utcáról egy szép kovácsoltvas jellegű kapun keresztül a térkővel borított udvarra érkezünk, a ház mögül tárul elénk a gyönyörűen parkosított kert. A házba, néhány lépcsőn át egy előtéren keresztül jutunk be, aminek egy tágas, amerikai konyhás nappali a központi helyisége. Innen nyílik a kertre tájolt fedett terasz, a háztartási helyiség és a kamra is. A pihenő teret dizájnos kivitelezésű tolóajtók választják el, ahol egy közlekedőből nyílik a két hálószoba, a tágas fürdő és a gardrób.

A hét ingatlana: Celldömölk Fotók: Ingatlanbazár

Az ingatlanon kívül-belül minőségi felújítás valósult meg, modern stílusban, megőrizve az eredeti épület stílusjegyeit. ( pl.: Terrán Renova tetőcserép-födémszigetelés 15 cm gyapot-falazata tégla, 10 cm-is külső hungarocell szigeteléssel-műanyag hőszigetelt nyílászárók-Invado minőségi beltéri ajtók-gépesített beépített konyha, Electrolux kerámialapos tűzhely és sütő, elszívó, gránitmosogató, mosogatógép-tágas modern fürdőszoba, káddal és zuhanyzóval-ízléses szaniterek és burkolatok… ) A ház fűtését Ariston kondenzációs gázkazán biztosítja radiátoros hőleadással és termosztát vezérléssel, a melegvíz-ellátás szintén a gázkazánról történik. Az elektromos hálózat 32A.Lakóépület: nettó 81,7 m2-Fedett terasz: 8 m2-Melléképület: 16 m2-Pince: 9 m2-Telek: 767 m2A főépület mellett elhelyezkedő, szintén teljesen felújított két helyiségre osztott melléképületben szauna-wellness vagy konditerem is kialakítható, de irodának vagy vendégháznak is alkalmas. A családi ház alatt egy kis pince található, az udvaron 2-3 gépkocsival lehet parkolni…Az ingatlan szinte teljesen felszerelt és gépesített, azonnal költözhető, tehermentes..”[...]

