A turizmus 2023-ban vett lendülete továbbra is érezteti hatását. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai szerint január-júniusban 7,5 millió vendég 17,8 millió vendégéjszakát töltött a hazai szálláshelyeken, ami 7,6 százalékkal szárnyalta túl a tavalyi rekordév első fél évi értékét - összegezte pénteken kiadott elemzésében a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ). A vasi városok, Bük és Sárvár jól szerepeltek.

Bük újít: koncertek egyike a Termál téren.

Forrás: VN

Az eredményekhez nagyban hozzátett a vidéki desztinációk forgalmának erősödése is, ahol a vendégéjszakák közel kétharmada keletkezett. A fővároson túli szálláshelyek 10,7 milliós forgalma az első félévben közel 4 százalékkal múlta felül a 2023. évit, a Balatoné pedig még ezt is meghaladta, 6,3 százalékkal bővült. A vidéki vendégforgalom erősödéséhez a külföldi vendégéjszakák 7,2 százalékos emelkedése is hozzájárult - sorolta az adatokat az ügynökség.

Az első félévben az összes vendégéjszaka 60 százalékát Budapesten kívüli szálláshelyeken töltötték. A belföldi vendégéjszakák 87 százaléka, a külföldi szállásforgalomnak pedig a 35 százaléka kötődött a fővároson kívüli szálláshelyekhez.

A vidék fő külföldi küldőpiacai Németország, Csehország, Ausztria, Románia, Lengyelország voltak. Ezek mindegyikéből markánsan nőtt a vendégéjszakák száma, Lengyelországból például 42 százalékkal. Az országhatáron túlról érkezők többsége a magyar tengerhez látogatott el. A Balatonnál ebben a félévben 10,7 százalékkal több külföldi vendégéjszakának örülhettek a szálláshelyek. A nemzetközi vendégek második és harmadik leggyakoribb választása Debrecen és térsége, továbbá Bük-Sárvár volt, ahol 34,7 százalékkal, illetve 13,8 százalékkal több külföldi vendégéjszakát regisztráltak idén az első hat hónapban.

A vidék belföldi forgalmában ugyancsak meghatározó a Balaton, amely a hazai vendégéjszakák több mint negyedét tudhatta magáénak. A térség iránti érdeklődést jól mutatja az is, hogy az év első hat hónapjában ide érkező turisták száma tavalyhoz képest több mint tizedével nőtt. Első számú vidéki térségünket követően a legtöbb vidéki belföldi vendégéjszakát a Mátra-Bükkben, illetve Budapest környéke térségben töltötték.