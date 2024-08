Január 1-jétől új rendszert vezettek be hazánkban: országszerte visszaváltási pontokra, REpontokra lehet visszavinni a visszaváltási jelöléssel ellátott üveg-, fém- és műanyag palackos italtermék-csomagolásokat. A rendszert a MOHU működteti, az új szisztéma az EU-s szabályoknak megfelel. (Az EU előírása szerint öt éven belül, 2029-ig a PET-palackok 90 százalékát vissza kell gyűjteni és újra kell hasznosítani.) Az 50 forintos visszaváltási díj persze motiváló, hogy visszavigyük az ásványvizes, üdítős-, sörös-, boros- stb. -palackokat, -dobozokat.

Az elmúlt hetekben felpörgött a visszaváltás, ám a tranzakciók nem mindig sikeresek. Érkezett már panasz arra, hogy az automaták nem tudják beolvasni az aludobozok vonalkódját, elakadnak bennük a palackok, megtelnek vagy meghibásodnak. A PET-palackokról esetleg a helyszínen derül ki, hogy mégsem vis - szaválthatók, illetve hogy sérültek, emiatt nem veszi vissza azokat az automata. Az új szabályozás nem vonatkozik a szikvizes palackokra, amelyek, miután egyszer legyártották őket, újratölthetők, környezetbarát csomagolásúak. Ráadásul a szikvízfogyasztással teljesül az új szabályozás célja is: a műanyaghulladék-termelés visszaszorítása.

Vajon nőttek-e a szódaeladások?

Inkább csak növekvő érdeklődést tapasztal a visszaváltási rendszer indulása óta a felsőszölnöki Nagy Péter János. – Nagy dömping még nincs a környéken. Sokaknak lehet nyűg a visszaváltás. Az emberek kíváncsiak, hogyan működik a rendszer, mennyibe kerül a szóda, mikor szállítjuk. Forgalomnövekedésről azonban még nem beszélhetünk – mondja a szikvízkészítéssel, pb-gázpalackok házhoz szállításával is foglalkozó cég vezetője. Szerinte a szódáspalackok előnye, hogy mivel nem dobják ki őket, nem keletkezik rengeteg szemét, illetve maga a termék megtartja minőségét a nyomós palackban: a szénsavtartalom az elejétől a végéig megmarad.

Szikvizet tölt a többszörösen újratölthető palackba Kovács Gábor

Fotó: Unger Tamás

A környezetvédelmi szempontot említi elsőként a gencsapáti szikvízkészítő cég egyik tulajdonosa, Kovács Gábor is – modern technológiával, ötszörös szűréssel készítik el terméküket. – Az emberek gondolkodásmódja kezdett megváltozni. Egyrészt környezettudatosabbak, másrészt van, akinek problémás a visszaváltás. Egyre többen érdeklődnek a vásárlás, házhoz szállítás, újratöltés lehetőségeiről. Konkrét növekedésről is be tudok számolni, ami az eladásokat illeti: az elmúlt hónapokban 15 százalékkal nőtt az új rekeszt vásárlók száma. Kovács Gábor azt mondja, a hagyományokat őrizve akarják visszahozni a szódavíz népszerűségét. A szódáét, aminek a szénsavval dúsított ásványvízhez képest semleges íze van, jobb a fröccshöz és felpezsdíti a szörpök ízét.