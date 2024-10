Olyan nagy a vasi multicégek hullámkarton termék- és egyéb csomagolóanyag igénye, hogy az elmúlt időszakban folyamatosan bővítette gyártását, raktárai kapacitását a csepregi Euroboard Kft. Csütörtökön újabb egységgel, egy összeszerelő és raktárhelyiséggel gazdagodtak. A fejlesztést a cég önerőből végezte.

Ágh Péter Észak-Vas országgyűlési képviselője, Tájmel Tamás és Tájmel Antal a cégalapító testvérpár, Horváth Zoltán polgármester, Szabó Zoltán kivitelező

Fotó: Unger Tamás

Ágh Péter, Vas vármegye országgyűlési képviselője beszédében felidézte, gyerekként sokat játszottak ezen a helyen, de akkor nem gondolta volna, hogy egykoron majd egy csarnok átadásán vehet részt.

Mint mondta, üzenete van ennek a fejlesztésnek, most van Csepreg huszonegyedik századi reneszánsza. A városban az elmúlt tíz évben számos, évtizedek óta várt útfelújítás, beruházás valósult meg. A második pillér, a borászat, a borturisztika is erős. Egyre többet hallani a csepregi borról. A gazdaság erősítése is fontos feladat. Gratuláció jár a cég vezetőinek, akik elszántan dolgoznak azért, hogy folyamatosan előrelépjenek.

– Nem kis feladat volt összehozni az új csarnokot – ezt már Horváth Zoltán, Csepreg polgármestere mondta. – Az, hogy bővít egy helyi cég, az a városnak több szempontból is jó. Munkahelyet teremtenek, és adóbevételt jelentenek.

Tájmel Tamás a szalagátvágás előtt elevenítette fel a cég múltjának főbb állomásait. A vállalkozást 2000-ben alapították testvérével, Tájmel Antallal. Kezdetben szürkelemez- és kartonimporttal foglalkoztak, majd a tevékenységi kört 2003-tól bővítették hullámkarton termékekkel. Az első telephelyük Bükön volt, majd az évek során megvásárolták a csepregi Malom épületét, ahol jelenleg a gyártórészleg van. Később Bükön alakítottak ki raktárt, illetve Peresznyén a logisztikai központot. A most átadott csarnok egyharmad részében összeszerelnek, a fennmaradó pedig a raktár.

A cég napjainkban 65 embert foglalkoztat és naponta négy-öt kamionnyi terméket állítanak elő, a multicégek igényeinek megfelelően.

A testvérek 2023-ban megkapták a Csepreg város szolgálatáért elismerés gazdasági és területfejlesztési tagozat díját.