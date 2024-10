Szakértőt kérdeztünk!

A témában egy szakértőt is megkérdeztünk, milyen változásokat hozhat magával az öt százalékos lakáshitel plafon bevezetése régiónkban és a vármegyében. Lapunknak Horváth Beatrix, a Money Network Kft. kiemelt pénzügyi szakértője elmondta, a régiós szinten elég magas a piaci hitelek aránya, ennek oka többnyire a nagy számú ausztriai munkavállaló. A változtatás bevezetése minden bizonnyal érzékeltetni fogja hatását a régiónkban is. Azonban nem csak az öt százalékos lakáshitel plafon, de a 5%-os ÁFA kitolása is hatással lehet a hitelfelvételre. Régiónkban az idei év kifejezetten jónak tekinthető, Horváth Beatrix szerint a bevezetésre kerülő változtatásokkal pedig további emelkedés várható.

