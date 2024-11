2024. november 5-én a Schaeffler AG Igazgatósága strukturális intézkedéseket jelentett be Európára vonatkozóan, amelyek célja a vállalat hosszú távon növekvő versenyképességének biztosítása - derül ki a cég honlapjáról. Miután korábban ismertették az elsődlegesen érintett németországi helyszíneket, a vállalat most négy további európai helyszínre vonatkozó részleteket is közöl. A Németországon kívüli európai strukturális intézkedések elsősorban a Bearings & Industrial Solutions üzletágra vannak hatással, amely folyamatos gazdasági gyengeséggel, szerkezeti problémákkal és egyre erősebb versennyel néz szembe. Mint írják:

A Bearings & Industrial Solutions üzletág berndorfi (Ausztria) csapágygyártása megszűnik

A vállalat Kysuce-i (Szlovákia) és brassói (Románia) telephelyei termelési kapacitásokat vesznek át, de munkahelycsökkentések is érintik őket

Az angliai Sheffieldben nem folytatódik a kuplunggyártás, ezt a tevékenységet európai és Európán kívüli más telephelyek végzik a jövőben

A leépítések kapcsán korábban megkerestük a Schaeffler Savaria Kft-t. Megtudtuk, a szombathelyi egységet nem érintik a változások.

A Budapest Business Journal Magyarország legbefolyásosabb autóipari vezetőit bemutató kiadványában, októberben Szigeti Tibor ügyvezető igazgató optimistán nyilatkozott a szombathelyi üzemmel kapcsolatosan.

- A Schaeffler Magyarországnál arra összpontosítunk, hogy a kutatásba és fejlesztésbe fektetve, munkaerőnk továbbképzésébe, valamint az iparágon belüli erős együttműködések előmozdításával a változások előtt álljunk. Folyamatos növekedésben vagyunk, új beruházásokat indítunk, és a megrendelések folyamatos növekedésének vagyunk tanúi. Csapatunk elhivatottsága és kiválósága lenyűgöző eredményeket hoz, kivívja ügyfeleink bizalmát és új projekteket biztosít - olvasható cikkben. A cégvezető kitért arra is: "2024 az átmenet éve. A Vitesco Technologies (Debrecen 1. üzem, több mint 1000 fő) és az Ewellix (Budapest iroda) integrálását tervezzük, tovább bővítve termékportfóliónkat, növelve a munkaerőt és a rendelkezésre álló technológiákat. Emellett terveink vannak szombathelyi létesítményünk további bővítésére is. Mozgástechnikai portfóliónk még fejlettebb lesz, hogy megfeleljen a vevői igények összetettségének. 2025-től megalapítjuk a vezető mozgástechnikai vállalatot" - mondta a cégvezető.