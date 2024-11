Szárnyas János, a vasi VOSZ elnöke érdeklődésünkre elmondta: nagy örömmel és büszkeséggel tölti el, hogy a Prima díj az elmúlt években igazi rangot vívott ki Vas vármegyében is. Ugyancsak nagy öröm és büszkeség, hogy a vasi vállalkozók töretlen lelkesedéssel állnak évről évre az ügy mellé. Szárnyas Jánost elégedettséggel tölti el, hogy az idén is kiváló kategóriagyőzteseket sikerült választani – és izgalommal várja a gálát, ahol a három vasi Prima személyére, valamint a közönségszavazás eredményére is fény derül.