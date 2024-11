Sorkikápolnán, bár működik élelmiszerbolt, helyben nem lehet visszaváltani a REpontra a flakonokat, italos üvegeket, üdítős- és sörösdobozokat. Igaz, a faluban korábban hosszú hónapokig zárva volt a bolt, az üzlet az év elején nyitott újra. Az eladó pedig helybéli – már ennek is nagyon örülnek a sorkikápolnaiak, hiszen az alapvető dolgokért nem kell a szomszéd településre utazniuk.

Mező Gábor polgármester egyben a falugondnok is: gyűjti a településen a visszaváltható flakonokat, falubusszal viszi a REpontra. Felvételünkön Waldinger Nándorné, Erzsi néni és Tóth Zoltánné

Mint arról többször írtunk, idén július elsejétől a 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű élelmiszerüzleteknek kötelező visszaváltó automatákat üzemeltetni. Arra is van lehetőség, hogy a kisebb boltok is csatlakozzanak a rendszerhez. Itt jellemzően úgy oldják meg a visszaváltást, hogy a vonalkódot okostelefonnal olvassák le. A folyamat további része már megegyezik: kérhető levásárolható kupon, készpénz-viszszatérítés, vagy az összeget jótékonysági szervezeteknek lehet felajánlani.

A kisebb településeken azonban még most is nehézséget okoz a visszaváltás. Szóba jöhet, hogy összegyűjtenek egy nagyobb mennyiséget és tömegközlekedéssel beutaznak a közeli városba.



Ezzel pedig újabb bonyodalom adódik, egyrészt, ha túl nagyok a táskák, akkor előfordulhat, hogy az autóbuszon poggyászdíjat kell fizetni, illetve a leszállóhelytől még sokat kell gyalogolni a legközelebbi REpontra.

– Az ötven forint, az ötven forint, sok pénz ahhoz, hogy kidobjuk – mondta lapunknak Tóth Zoltánné Sorkikápolnán szerdán reggel.

– Gyűjtjük a flakonokat, dobozokat, több ezer forint is lapulhat a zsákokban. Nagy segítség, hogy falubusszal havonta egyszer, kétszer bemegyünk Szombathelyre és visszaváltjuk azokat. Ha kell, akkor én is segítek a polgármesternek. Ketten mégiscsak gyorsabban haladunk.

A 86 éves Waldinger Nándorné, Erzsi néni jó pár évet letagadhatna, olyan fiatalos lendülettel hozta a flakonokat. Ő is gyűjti ezeket. Ráadásul, ha megkéri a falugondnokot, a polgármester Mező Gábort, akkor például a nehezebb dolgokat, mint például a zsugor vizet megvásárolják, és azt már nem neki kell hazacipekednie.

– Nyáron gyakrabban, ilyenkor ősszel három hét alatt gyűlik össze egy falubusznyi mennyiség. Egyszerre általában több mint ezer darabot váltunk vissza – ezt már Mező Gábortól tudtuk meg. – Muszáj volt valamit kitalálnunk, hogy ne vesszenek kárba betétdíjas flakonok, üvegek. A közeli faluban bezárt a posta, az épületben lehetőség lenne egy REpont kialakítására. A Sorok menti falvak lakóinak nagy segítség lenne ez. Fel is vetem majd a polgármesternél.

– A falubuszunk szinte mindig úton van – folytatta a polgármester. – Bölcsődébe, óvodába, iskolába visszük vele reggelente a gyerekeket, délután pedig értük megyünk. Ha valakit orvoshoz kell vinni, akkor szintén az autót használjuk, és az ételt is ezzel szállítjuk ki. A polgármester nem kis is büszkeséggel tudatta, már nem 247 fős falu az övéké, 248-an vannak, a napokban született meg a legfiatalabb lakójuk.

Mező Gábor végezetül megjegyezte, a Magyar Falu Programban 26 millió forint támogatást nyertek el. Az egyik utcájukat fogják leaszfaltozni ebből a pénzből. A munka várhatóan jövő tavasszal kezdődik.