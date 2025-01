A 2023-as esztendő egyértelműen a kivárás éve volt. Sokan bíztak az otthonfelújítási program folytatásában, de nem így lett. 2023-ban a Napenergia Plusz program némileg felkavarta az állóvizet, sok család lehetőséget kapott energiatárolókkal kombinált napelemes rendszer telepítésére. Önmagában ez azonban kevésnek bizonyult, és ezt a kormány is felismerte, illetve az Európai Unió is támogatja az energiahatékonysági beruházásokat. A július 1-jétől elérhető Otthonfelújítási Hitelprogram célja egyrészt az 1990.12.31. előtt épült ingatlanok energiahatékonyságának javítása, másrészt a gazdaságélénkítés. Aki vállalja a nyílászárócserét, födémszigetelést vagy a külső homlokzat szigetelést, a használati melegvíz-rendszer korszerűsítését, esetleg a fűtéskorszerűsítést, az mintegy 2,5-3,5 millió forintnyi vissza nem térítendő állami támogatást kaphat. Horváthné Kocsis Henrietta pénzügyi szakértő kifejtette: a vártnál eddig kevesebben látták meg benne a lehetőséget, így valószínűleg a fiatalabb épületekre is kiterjesztik a pályázatot, továbbá az adminisztrációban is terveznek könnyítést. A pénzügyi tanácsadó szerint 2025-ben további élénkülés várható. Az építőiparhoz kapcsolódó ágazatok, vállalkozások bevételnövekedésre számíthatnak, illetve a generálkivitelezők megkeresései is megsokszorozódhatnak.

Horváthné Kocsis Henrietta pénzügyi szakértő

Fotó: © Cseh Gábor

Komoly gazdaságélénkítő hatása lehet a munkáshitelnek

A 17-25 év közötti fiataloknak a 4 millió forintos, nulla százalékos hitelért cserébe csupán azt kell vállalniuk, öt évig itthon vállalnak munkák. A hitelösszeg a gyermekek születése függvényében lefaragható.

Ennél nemeseb gesztust nem is kaphatnának a fiatalok, gyakran még családtagok sem adnak kamat nélkül kölcsönt - mondja a pénzügyi szakértő.

Részletezi: négymillió forint pont elég arra, hogy 20 százalékos önerőt lerakjon egy 20 millió forintos ingatlanhoz. A munkás- illetve a lakáshitel törlesztőrészlete pedig körülbelül annyi lesz, mint egy albérleté. A munkáshitel várhatóan felpörgeti az ingatlanpiacot, továbbá az építőipari szolgáltatóktól kezdve a lakberendezési áruházakig sokan profitálhatnak belőle. Nem utolsó sorban pedig: ha valaki berendezett otthonban él, szívesebben vállal gyermeket is.

Visszatér az otthonfelújítási program is: igaz, hogy csak az 5000 fő alatti településeken, és azok számára, akik korábban nem használták ki teljes egészében az az összeget, vagy nem éltek a lehetőséggel, de gazdaságélénkítő hatása így is minden bizonnyal lesz.

A nulla, vagy kedvezményes kamatozású hiteleket érdemes kihasználni. Ha valaki csak befekteti az összeget, már nyert. Csak pénzből lehet pénzt csinálni - hangsúlyozza. Aki felveszi most munkáshitelben a 4 milliót, az 10 év múlva - 5 százalékos inflációval számolva - olyan, mintha 3 millió 2 ezer forintot fizetne vissza.

Azok a vállalkozóknak számíthatnak valamivel könnyebb esztendőre, akik kiszolgálják a futó állami támogatásokhoz, pályázatokhoz kapcsolódó iparágakat. A Vas vármegyében is meghatározó autóipar szereplői nehezebb helyzetben vannak. Jó hír ugyanakkor: eddig 5 százalék volt, most viszont már csak 3,5 százalék többféle Széchenyi Hitel kamata.