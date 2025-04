Szárnyalt a hazai turizmus, 29 százalékkal több vendég pihent

A vendégek többsége, 53 százaléka szállodákban szállt meg, de a magán- és egyéb szálláshelyek is jelentős forgalmat bonyolítottak, a vendégek harmada itt foglalt szállást. A hotelek között a négycsillagos szállodák bizonyultak a legnépszerűbbnek, a vendégek 57 százaléka választott ilyen típusú szállást. A kiemelkedő látogatószámnak köszönhetően a húsvéti hosszú hétvége bevételi rekordot is hozott, közel 19 milliárd forinttal gazdagította a szálláshelyeket, ami mintegy 28 százalékos növekedés az előző évhez képest. A vendégforgalom és a szálláshelyi bevételek folyamatos, dinamikus bővülése megerősíti, hogy Magyarország továbbra is kiemelten vonzó desztináció a hazai és a nemzetközi utazók körében egyaránt.

A turizmus a magyar gazdaság stratégiai jelentőségű ágazata, amely mintegy 400 ezer családnak nyújt megélhetést, és az elmúlt év kivételes eredményeinek köszönhetően az egyik legfontosabb gazdasági húzóágazattá lépett elő. Az év eddigi adatai alapján minden adott ahhoz, hogy 2025 felülmúlja a tavalyi sikereket, tovább erősítve az ágazat szerepét Magyarország gazdasági növekedésében és versenyképességében - fejtette ki közleményében az NGM.