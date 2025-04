Bizakodnak a gazdák: az utolsó pillanatban érkezett a csapadék

Mesébe illő a táj, ahogy a kék ég és a zöldellő búzatábla találkozik Nárai határában. Mostanra kellően megbokrosodott a növény, ahogy a “régiek” mondják, messziről nem látni a sorokat. Közelebbről azonban rögtön feltűnnek a repedések. Megnéztük, mi a helyzet a földeken, milyen az őszi vetés.

Vetés Vasban: a napraforgó után a kukorica és a szója lesz a soron

Fotó: Cseh Gábor

Nagyon hiányzik a földekről a téli hótakaró. A télen jóformán semmi csapadék nem esett itt. Ami azóta jött, azt rögtön el is nyelte a föld. A szinte állandóan fújó szél pedig tovább szárítja a talaj felszínét – mondja a Náraiban is gazdálkodó Zernovácz József. Ennek ellenére a búza és az őszi árpa jó állapotban van. A repce kicsit gyengébb, pont a vetés után jött eső itt-ott kimosta a magokat a földből.

Megtudjuk: hamarosan kezdődik a kukorica és a szója vetése, közben pedig folyamatosan zajlik az őszi vetés gombaellenes kezelése és a fejtrágyázása. Ha az időjárás engedi, permeteznek. Ha engedi, mert egyre kiszámíthatatlanabb. - Az időjárás irányít mindent – jegyzi meg Zernovácz József.

Vetés után, vetés előtt: Van ok a bizakodásra

Januárban arról írtunk: a földek szomjaznak, az őszi vetés vontatott, ráadásul a kártevők és a gyomok szaporodásának is kedvez az időjárás. - Most azért más a helyzet, van okunk a bizakodásra - jegyzi meg Marlovics Norbert vasi gazdálkodó, aki nem tagadja: ennek ellenére nagy a baj. - Az altalajnak a legaljában van víz, középszinten, 30 centi alatt egyméterig nem nagyon, és a felső talajréteg megint nedves. Ami plusz csapadék érkezik, az azonnal leszivárog. A téli szárazság tehát még most is érezteti hatását. Egyben reménykedhetünk: folyamatosan érkezik a csapadékutánpótlás - magyarázza. Úgy látja, az őszi vetés állapota kielégítő, de félő, hogy nagyobb hőstresszt, aszályt csapadékutánpótlás nélkül nem bírnának ki a növények.

A vetést előkészítő munkáknak most ideális a talaj állapota, a napokban kerülnek földbe a napraforgó magok, a szóját, kukoricát pedig a jövő héten kezdik vetni. A búza gyomirtása befejeződött, hamarosan kezdődik a gombaölőzés az őszi vetésű kultúráknál. Marlovics Norbert úgy tapasztalja, az őszi kultúrák fejlődése optimális ütemben halad. A bokrosodási szakasz ugyan egy kicsit megnyúlt, de ahogy megkapta a növény a csapadékot, behozta a kezdeti lemaradást. Most már csak az a fontos: érkezzen folyamatosan a csapadékutánpótlás.