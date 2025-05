Anyák napja elé: a családokat védi a kormány - Több gyermek, kevesebb adó

- Nagyon örülünk minden olyan kormányzati intézkedésnek, ami a családoknak kedvez, a többgyermekes családok adókedvezményét érinti. Az elmúlt időszak inflációja bizony a reálbéreknél meglátszott, emiatt a családok kiadásai is emelkedtek. Mind az adókedvezmények, mind a lakástámogatások meglevő állami támogatások nagy segítséget nyújtanak a vasi családoknak is. A 2024-es kiugróan magas infláció, ami a bevásárlásoknál nagyon megérezték a vasi családok is, tehát az adókedvezmény most nagyon kellett, fontos a családoknak, nagyon jól jött ez az intézkedés – nyilatkozta az elnök.