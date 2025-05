ATM-et a falvakba! Vasi polgármestereket és lakosokat kérdeztünk

Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a szerdai Kormányinfón jelezte, kormány döntött arról is, hogy az idén elindít egy olyan programot, amelynek köszönhetően minden kistelepülésen, ahol ezt feltétlenül igénylik, lesz készpénzkifizető automata. Hozzátette, azt gyanítja, hogy a települések többsége ezzel élni fog. A kormány ezt a programot arra tekintettel alkotta meg, mert erős szándék van a készpénzhasználathoz való jog alaptörvényi szintre emelésére, amiben nemcsak kormánypárti, hanem ellenzéki képviselők is egyetértenek. Jelezte: jelenleg valamivel több mint 2000 magyarországi településen nincsen ATM.

Bőben, ha úgy adódik helye is lenne az ATM-nek – mutatja Hajós Attila polgármester

Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentése alapján az idei évben az ezer főt meghaladó lakossal rendelkező településekre kell bankautomatát telepíteni.

A bői Boros Ferenc örülne, ha falujukban is lenne egy készpénzkiadó automata, így nem kellene a közeli Bükre beautózni, ha készpénzre lenne szükségük. Egyszerűbb lenne az életük. Az ugyancsak bői nyugdíjas Kovács Ferenc szinte minden közüzemi számlát átutalással egyenlít ki, miként a boltban is inkább bankkártyával vásárol. Mint mondta, ugyanakkor neki is szüksége van a készpénzre. Ha van ATM, akkor neki sem kellene pluszban utaznia.

Hajós Attila a település polgármestere elöljáróban megjegyezte, Bő lakossága 1000 fő alatt van ugyan, de a ha hozzáveszik a környékbeli falvakat is, akkor már bőven ezer főt meghaladó lakosságot látna el az ATM.

- Még a folyamat elején vagyunk, de ha úgy adódik, akkor van egy olyan épületünk, illetve helyiségünk, ahova ATM-et lehet telepíteni – folytatta. - A falu központjában van, könnyen elérhető, illetve be is kamerázható.

Mező Gábor, Sorkikápolna polgármestere a falu lakosainak, illetve a Sorok-menti településen élők nevében is beszélt arról, amikor azt mondta: várják az ATM-et!

- Az önkormányzati hivatal bejáratánál ideális helye lenne az automatának – tette hozzá a faluvezető. - Minden olyan kezdeményezésnek, szolgáltatásnak örülünk, ami megkönnyíti az életünk. Tavaly november óta a mobilpostánál tudnak pénzt levenni a falubeliek. Korábban más településre, leginkább Szombathelyre kellett bemenni, és ott felkeresni bankautomatát. Ezzel a lépéssel mindenki, csak nyerne.