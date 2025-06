Ragadós száj- és körömfájás: Megszűntek a hazai korlátozások, de a fegyelem továbbra is kulcsfontosságú

A Ragadós száj- és körömfájásvírus jelenlétét a Nébih laboratóriuma 2025 tavaszán öt telepen (Kisbajcs, Levél, Darnózseli, Dunakiliti, Rábapordány) azonosította. A járványügyi helyzet alakulásához igazodva a szakemberek folyamatosan felülvizsgálták és optimalizálták a korlátozó intézkedéseket mind az érintett területeken, mind országos szinten. Április közepe óta – a több tízezer laboratóriumi vizsgálat ellenére – egyetlen új esetet sem igazolt a hatóság. Ennek köszönhetően 2025. június 6-tal utolsó védő- és megfigyelési körzetet, valamint a további korlátozás alá eső területetek is feloldották, ami a hazai korlátozások megszűnését is eredményezte.

Hazánk sikeresen megfékezte a ragadós száj- és körömfájás (RSZKF) betegséget

A korlátozás alatt álló körzetek feloldásával újra zavartalanul folytatódhat az Európai Unión belüli kereskedelem, míg a harmadik országokkal történő export vonatkozásában jelenleg is egyeztetések zajlanak. Az állategészségügyi hatóság célja az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) vonatkozó előírásai szerinti hivatalos mentesség mielőbbi visszaszerzése. Ennek megítélését legkorábban 2025. július 20-án kérvényezheti hazánk a WOAH-nál.



A Magyarországon fél évszázad után ismét megjelent, hatalmas gazdasági kárral járó RSZKF betegség több mint 19 000 állatot érintett. A vírus azonosítását követően a hatóságok azonnali intézkedéseket vezettek be a fertőzés terjedésének megfékezése érdekében, a védekezés irányítására Operatív Törzs alakult. Országos szinten mostanáig több mint 2 900 gazdaságban történt mintavétel, mind negatív eredménnyel zárult. A vadállomány folyamatos monitorozása során közel 5 300 vadhúsmintát vizsgáltak a szakemberek, és egyik esetben sem mutatták ki az RSZKF vírus jelenlétét. A Nébih laboratóriumai a nap 24 órájában eddig közel 56 000 PCR és több mint 206 000 ELISA-vizsgálatot végeztek, ezáltal biztosítva a járványügyi helyzet teljes körű ellenőrzését és nyomon követését. A vizsgálatok a mentesség igazolása, a mentes státusz visszaszerzése érdekében a következő hónapokban is folytatódnak.



Ragadós száj- és körömfájás: fontos a megelőzés



A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a kormányhivatalok és a járási hivatalok szakemberei minden erejükkel azon dolgoznak, hogy megelőzzék és megfékezzék az állatjárványok terjedését. A felelősség továbbra is óriási, a munka pedig folyamatos: a hatóságok értékelik és kiértékelik a járványügyi helyzetet. A gazdákat továbbra is kérik, hogy a vonatkozó járványügyi előírásokat szigorúan és következetesen tartsák be, hisz az kulcsfontosságú az eredményes védekezéshez, a magyar állatállomány megóvásához. Kizárólag közösen tehetünk azért, hogy megelőzzük a járványokat.