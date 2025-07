Ausztriában több mint egyéves csúcsra gyorsult az infláció júniusban

Ausztriában a fogyasztói árak éves növekedési üteme az előzetes becsléssel összhangban 3,3 százalék, tavaly május óta a leggyorsabb volt júniusban, miután májusban 3,0 százalékos emelkedést jegyeztek fel - közölte az osztrák statisztikai hivatal (Bundesanstalt Statistik Österreich - STAT) végleges adatai alapján pénteken.

Az osztrák infláció júniusi gyorsulása főként annak tudható be, hogy az üzemanyagárak kevésbé mérsékelték az inflációt, mint a közelmúltban. Az infláció emelkedéséhez az is hozzájárult, hogy az élelmiszerek drágulásának üteme 2024 októbere óta először meghaladta az összesített inflációt - nyilatkozta Thomas Burg, az osztrák statisztikai hivatal vezérigazgatója. Az osztrák statisztikai hivatal közleménye szerint júniusban az infláció fő hajtóereje a lakhatási és közműdíjaknak az előző havi 5,0 százaléknál gyorsabb ütemű, 5,2 százalékos drágulása volt. A vendéglátóiparban az áremelkedés 5,5 százalékos éves üteme továbbra is jócskán meghaladta az összesített inflációt, egy hónappal korábban 5,6 százalékos emelkedést jegyeztek fel. Az élelmiszerek és alkoholmentes italok árnövekedése az előző havi 3,5 százalékról 3,8 százalékra emelkedett.



Havi bázison az előzetes becsléssel összhangban 0,5 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Ausztriában júniusban, miután májusban 0,1 százalékos havi csökkenést jegyeztek fel. Az uniós összehasonlítási célokra kalkulált harmonizált fogyasztói árindex (HICP) éves növekedési üteme az előző havi 3,0 százalékról 3,2 százalékra gyorsult júniusban, havi szinten pedig 0,3 százalékos emelkedést regisztráltak az előző havi 0,1 százalékos süllyedést követően.