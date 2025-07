Termékvisszahívás - Magas higanytartalma miatt veszélyes elfogyasztani ezt az ételkülönlegességet

Termékvisszahívás - Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján a szlovák hatóság határérték feletti mennyiségű higanyt mutatott ki egy Spanyolországból származó fagyasztott, szeletelt kékcápa termékben, amelyből Magyarországra is érkezett több vállalkozás részére - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az MTI-vel.

Termékvisszahívás: most egy kékcápa steakkel van gond

Forrás: Shutterstock

A tájékoztatás szerint az NKFH felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, hogy minél előbb megtegyék a szükséges intézkedéseket, gondoskodjanak a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, a visszagyűjtött termékek további sorsát, megsemmisítését, elszállítását a hatóság nyomon követi. A közlemény szerint a visszahívott kékcápa-steak csontos, bőrös, vákuumcsomagolt, fagyasztott termék.

Termékvisszahívás - A további részletek

Kiszerelése 130-300 gramm darabonként, a csomagban két steak van. Tételszáma L117810, minőségmegőrzési ideje 2026. augusztus 17. A termék szárazási helye Spanyolország. A kereskedő a Projekt-Market S.R.O.. (Szlovákia). A hatóság azt kérte, hogy ha valaki a visszahívásban érintett termékből vásárolt, azt ne fogyassza el. A higany egy természetben előforduló elem, a levegőben, a vízben és a talajban is megtalálható.

Leginkább a tengerekben, óceánokban koncentrálódik, halakban és tenger gyümölcseiben fordul elő, különösen nagyobb ragadozó halakban. Az üzletekben forgalmazott halak higanytartalma általában a határértékek alatt van, és azt rendszeresen ellenőrzik.

A higany, különösen a metilhigany negatívan hathat az idegrendszerre és az agyműködésre, terhes nők és kisgyermekek érzékenyebbek lehetnek a toxikus hatásaira - ismertette a hatóság.