Eltűnt a régi Parkom-épület Bükön – 300 nap múlva rá sem ismerünk a helyre - Látványtervek

Aki a büki Jókai utca végén jár, igencsak meglepődhet: elbontották a Parkom Kft. korábbi telephelyét, csak a géptároló maradt meg.

Bük: ilyen lesz az új székház

Forrás: Pupp Péter

Arról a városvezetés már korábban döntött, hogy a korábbi gazdaságtalanul működtethető, rossz tájolású épület helyére, új, korszerű minden igényt kielégítő székházat épít. A tervek elkészültek, a kivitelezőt közbeszerzésen választották ki. A nyertes cég pedig már megkapta a munkaterületet. A bontással végeztek, így kezdődhet az építkezés. A kivitelezés mintegy 240 millió forintos költségét a város a saját költségvetéséből fedezi.

Bük: fejlesztés önerőből

Dr. Németh Sándor polgármestertől megtudtuk, a kivitelezés háromszáz napig tart. Az új épület energiatakarékos lesz, és az irodákat, helyiségeket, műhelyeket úgy alakították ki, hogy azok megfeleljenek a városfenntartás igényeinek.

A gépek, traktorok, fűnyírók, eszközök maradnak a telephelyen a már meglévő fedett garázsban. Az irodai alkalmazottak az építkezés idejére az evangélikus gyülekezeti ház egyik helyiségébe költöztek át.