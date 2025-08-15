34 perce
Lakásvásárlás előtt állsz? Akkor ezt a videót látnod kell!
Szűcs Éva lakberendező elárulja a top 5 tippet, amire érdemes figyelned
Használt lakás vagy ház vásárlásán gondolkodsz? Ilyenkor nemcsak az ár és a helyszín számít, hanem rengeteg apró részlet, ami később akár komoly költségeket is jelenthet. Szűcs Éva lakberendező most egy rövid videóban osztja meg top 5 tanácsát, hogy mire figyelj a döntés előtt. A jövő héten érkező, hosszabb podcastben pedig még mélyebbre ásunk:
Hogyan készíts okosan költségvetést, hogy ne ússz el az árral?
Mennyi idővel érdemes számolni egy felújításnál?
Milyen buktatók várhatnak egy használt ingatlan megvásárlása után?
Éva több éves tapasztalattal segít eligazodni a lakásvásárlás és felújítás útvesztőiben.
