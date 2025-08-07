augusztus 7., csütörtök

Tűnt el a pénz a kártyájáról? Úgy fest, duplán terhelték az ügyfelek számláit az OTP-nél

Vaol.hu

Több forrás is jelezte csütörtökön az Indexnek, gondok adódtak az OTP rendszerével.

gondok adódtak az OTP rendszerével
Gondok adódtak az OTP rendszerével
Forrás: MW/archív

Az OTP munkatársai dolgoznak a helyreállításon

Mint kiderült, technikai probléma miatt egyes ügyfelek számlájáról duplán kerültek levonásra bizonyos korábbi vásárlások. Az OTP bank hivatalos tájékoztatása szerint egy külső szolgáltató hibája miatt fordulhatott elő, hogy korábbi vásárlásokat duplán terhelt a bank rendszere, így egyes felhasználók számlájáról pénz tűnt el, duplán is levonták ugyanazt az összeget. Mint írják, a bank munkatársai dolgoznak a helyreállításon.

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
