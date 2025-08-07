Tűnt el a pénz a kártyájáról? Úgy fest, duplán terhelték az ügyfelek számláit az OTP-nél

Több forrás is jelezte csütörtökön az Indexnek, gondok adódtak az OTP rendszerével.

Az OTP munkatársai dolgoznak a helyreállításon

Mint kiderült, technikai probléma miatt egyes ügyfelek számlájáról duplán kerültek levonásra bizonyos korábbi vásárlások. Az OTP bank hivatalos tájékoztatása szerint egy külső szolgáltató hibája miatt fordulhatott elő, hogy korábbi vásárlásokat duplán terhelt a bank rendszere, így egyes felhasználók számlájáról pénz tűnt el, duplán is levonták ugyanazt az összeget. Mint írják, a bank munkatársai dolgoznak a helyreállításon.