Étteremvezetőt keresnek
1 órája
Erre vártál?! Szombathelyre is megérkezik a népszerű pizzás gyorsétteremlánc
Szombathelyre is megérkezhet a Pizza Hut.
Tavaly novemberben írtunk arról, hogy országszerte új éttermeket nyit Pizza Hut. A városok felsorolásából hiányzott Szombathely. A Pizza Hut hazai vezetője szerint Egerben, Nyíregyházán, Veszprémben, Sopronban, Székesfehérváron és Szolnokon tervezik új éttermek nyitását.
Olvasónk arra hívta fel a figyelmet, hogy a A Világ egyik legnagyobb pizza hálózata étteremvezetőt keres. A helyszínként Szombathelyt jelölték meg, azaz tűnik, hogy mégis lesz a megyeszékhelyen Pizza Hut étterem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre