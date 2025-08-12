augusztus 12., kedd

Klára névnap

Étteremvezetőt keresnek

1 órája

Erre vártál?! Szombathelyre is megérkezik a népszerű pizzás gyorsétteremlánc

Címkék#szombathely#gyorsétteremlánc#Veszprém#étterem

Szombathelyre is megérkezhet a Pizza Hut.

Vaol.hu

Tavaly novemberben írtunk arról, hogy országszerte új éttermeket nyit Pizza Hut. A városok felsorolásából hiányzott Szombathely. A Pizza Hut hazai vezetője szerint Egerben, Nyíregyházán, Veszprémben, Sopronban, Székesfehérváron és Szolnokon tervezik új éttermek nyitását. 

Pizza Hut
Pizza Hut: Szombathelyre is megérkezik a népszerű pizzás gyorsétteremlánc 
Fotó: Greerascris


Olvasónk arra hívta fel a figyelmet, hogy a A Világ egyik legnagyobb pizza hálózata étteremvezetőt keres. A helyszínként Szombathelyt jelölték meg, azaz tűnik, hogy mégis lesz a megyeszékhelyen Pizza Hut étterem.

