Végleg bezárja a kapuit a szombathelyiek kedvelt vendéglője és szállodája

Címkék#szombathely#Józsi Bácsi Vendéglője és Szállodája#vendéglője szálloda#étterem

"Ezúton sajnálattal tájékoztatjuk önöket, hogy a Józsi Bácsi Vendéglője és Szállodája hosszas megfontolás és egy nagyon nehéz, fájdalmas döntés után 2025. október 19-én, vasárnap bezárja a kapuit" - olvasható a közösségi oldalukon

 Bezárja a kapuit a kedvelt vendéglátóhely 
Forrás: Józsi bácsi vendéglője és szállodája

Bezárja a kapuit - Addig viszont továbbra is nagyon sok szeretettel várják régi és új vendégeinket egy finom, bőséges ebédre vagy épp vacsorára!

Így folytatták: "Minden vendégünknek hálásan köszönjük a bizalmat, amit az évek alatt megszavaztak nekünk, hogy a céges vagy családi pillanataik részesei lehettünk. Elmondhatatlanul hálásak vagyunk a kiváló kollégákért és a családjukért is, hogy a Józsi Bácsit valahol kicsit mindenki a sajátjának is érezte. Mindannyian többet megtettünk érte, mint egy átlagos munkahelyért szokás, mindenkinek a szívügye ez a hely."

