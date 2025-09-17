Búcsúznak
44 perce
Végleg bezárja a kapuit a szombathelyiek kedvelt vendéglője és szállodája
"Ezúton sajnálattal tájékoztatjuk önöket, hogy a Józsi Bácsi Vendéglője és Szállodája hosszas megfontolás és egy nagyon nehéz, fájdalmas döntés után 2025. október 19-én, vasárnap bezárja a kapuit" - olvasható a közösségi oldalukon.
Bezárja a kapuit - Addig viszont továbbra is nagyon sok szeretettel várják régi és új vendégeinket egy finom, bőséges ebédre vagy épp vacsorára!
Így folytatták: "Minden vendégünknek hálásan köszönjük a bizalmat, amit az évek alatt megszavaztak nekünk, hogy a céges vagy családi pillanataik részesei lehettünk. Elmondhatatlanul hálásak vagyunk a kiváló kollégákért és a családjukért is, hogy a Józsi Bácsit valahol kicsit mindenki a sajátjának is érezte. Mindannyian többet megtettünk érte, mint egy átlagos munkahelyért szokás, mindenkinek a szívügye ez a hely."
