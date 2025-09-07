Bezár a szombathelyi Palace Poker Club? Szerdától egy időre biztosan

- Kevesen tudják, hogy Szombathelyen működik az ország legrégebbi pókerterme. A rangidős kártyaterem, amely nem csak Nyugat-Magyarország, hanem a Dunántúl egyetlen póker klubja, és több mint ötezeres tagsággal rendelkezik, azonban szerdán bezárása kényszerül - kezdte levelét Guitman Tamás, a Palace Poker Club igazgatója.

A Palace Poker Club hatósági eljáráson esik át

Forrás: Palace Poker Club

Hozzátette: a magyar törvények 15 évben maximalizálják egy kártyaterem működését, így a Palace Poker Club újra hatósági engedélyeztetési eljáráson esik át.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a "tényállás tisztázására" akár 75 nap eljárási időt is igénybe vehet az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerint mielőtt elbírálja a működési kérelmet.

Megtudtuk, az eljárás alatt a club nem rendelkezik engedéllyel, így nem fogadhat vendégeket. Az újra nyitásról értesítik a No limit Texas Hold'em szerelmeseit. A Dj Bluff-öt azonban nem kell hiányolnia a nagyérdeműnek, hiszen a város egy másik szórakozóhelyén is adja a jó hangulatot és a talpalávalót.

Guitman Tamás kiemelte, Magyarországon több mint 30 pókerklub kényszerült bezárása az elmúlt években. Szombathelyen azonban komoly bázisa van az amatőr póker játékosoknak, ezért mindig garantált volt a jó hangulatú játék. Nem véletlenül hangoztatja a club, hogy vendégeire a legbüszkébb!