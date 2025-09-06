szeptember 6., szombat

Saját sörözőre vágysz? Akkor ez az ajánlat neked szól!

Területileg nagyjából 200m². Jelenleg is üzemel, tehermentes és stabil anyagi jövedelmet biztosít

15 éve tulajdonos által üzemeltetett vendéglátó egység, söröző eladó Vas megyei Bobán

Söröző: most a tiéd lehet
Söröző: A további részletek

Az üzletben az italbolti vendéglátás mellett dohánybolt és lottó terminál működik. Támadásjelzővel, komplett kamera rendszerrel felszerelt. Rendelkezik nagy méretű külön teremmel, amelyben akár melegkonyhás tér kialakítható, illetve különálló fatárolóval. Területileg nagyjából 200m². Jelenleg is üzemel, tehermentes és stabil anyagi jövedelmet biztosít - találtunk rá a híredetésre az egyik ingatlanos oldalon.

