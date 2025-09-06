Ingatlan
2 órája
Saját sörözőre vágysz? Akkor ez az ajánlat neked szól!
Területileg nagyjából 200m². Jelenleg is üzemel, tehermentes és stabil anyagi jövedelmet biztosít
15 éve tulajdonos által üzemeltetett vendéglátó egység, söröző eladó Vas megyei Bobán.
Söröző: A további részletek
Az üzletben az italbolti vendéglátás mellett dohánybolt és lottó terminál működik. Támadásjelzővel, komplett kamera rendszerrel felszerelt. Rendelkezik nagy méretű külön teremmel, amelyben akár melegkonyhás tér kialakítható, illetve különálló fatárolóval. Területileg nagyjából 200m². Jelenleg is üzemel, tehermentes és stabil anyagi jövedelmet biztosít - találtunk rá a híredetésre az egyik ingatlanos oldalon.
