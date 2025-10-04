47 perce
Belvárosi álomotthon Sárváron - Szaunás rönkházzal és parkosított kerttel - fotók
Eladó egy ingatlan Sárvár belvárosában. Az álomotthonhoz tartozik 930 négyzetméteres parkosított, gondozott, növényekben gazdag telekkel, dél-nyugati tájolású terasszal.
Sárvár belvárosában, 3 szobás,nappali - konyha étkezős, polgári stílusú, impozáns villaépület eladó. Az álomotthonhoz tartozik 930 négyzetméteres parkosított, gondozott, növényekben gazdag telekkel, dél-nyugati tájolású terasszal. Az ingatlan része egy garázs, illetve egy iroda helység. Az udvarban található rönkházban szauna, zuhanyzó, és egy társalgó kapott helyet. Fűtéséről gáz-cirkó rendszer gondoskodik padlófűtéssel.- találtunk rá a hirdetésre a közösségi oldalon.
Az ingatlan a komplett berendezéssel, enteriőrrel, kiegészítőkkel ,gépesített konyhabútorral eladó. Az ingatlan irányára és a további részletek IDE kattintva érhető el>>
Álomotthon Sárváron, fotók:
Álomotthon SárváronFotók: Sárvári eladó, kiadó Albérletek , Lakások , Házak , Üzletek