Belvárosi álomotthon Sárváron - Szaunás rönkházzal és parkosított kerttel - fotók

Eladó egy ingatlan Sárvár belvárosában. Az álomotthonhoz tartozik 930 négyzetméteres parkosított, gondozott, növényekben gazdag telekkel, dél-nyugati tájolású terasszal.

Vaol.hu

Sárvár belvárosában, 3 szobás,nappali - konyha étkezős, polgári stílusú, impozáns villaépület eladó. Az álomotthonhoz tartozik 930 négyzetméteres parkosított, gondozott, növényekben gazdag telekkel, dél-nyugati tájolású terasszal. Az ingatlan része egy garázs, illetve egy iroda helység. Az udvarban található rönkházban szauna, zuhanyzó, és egy társalgó kapott helyet. Fűtéséről gáz-cirkó rendszer gondoskodik padlófűtéssel.- találtunk rá a hirdetésre a közösségi oldalon. 

álomotthon
Sárvár belvárosában eladó az álomotthon
Forrás: Sárvári eladó, kiadó Albérletek , Lakások , Házak , Üzletek

Az ingatlan a komplett berendezéssel, enteriőrrel, kiegészítőkkel ,gépesített konyhabútorral eladó. Az ingatlan irányára és a további részletek IDE kattintva érhető el>>

Álomotthon Sárváron, fotók:

Álomotthon Sárváron

Fotók: Sárvári eladó, kiadó Albérletek , Lakások , Házak , Üzletek

 

